(CANLI YAYIN) Sadakatsiz Çarşamba son bölüm izle, kesintisiz Kanal D Sadakatsiz izle 24. bölüm

SADAKATSİZ 24. BÖLÜM CANLI İZLE KANAL D TIKLAYIN

İlk bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinde son bölüm yani yeni bölüm 31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlanıyor. Kanal D'nin en çok izlenen dizisi Sadakatsiz yeni bölümü 24. bölümüyle ekranlara geliyor ve izleyiciler merak ediyor. Dizinin 24 Mart Çarşamba günü yayınlanacak son bölümden sonra takip ediliyor.Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği Sadakatsiz, ilk bölümü ile sosyal medyaya da damgasını vurdu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin ilk bölümü reytingde ilk sıralarda yer alırken, #Sadakatsiz etiketiyle sadece dizinin yayın gününde sosyal medyada 15 milyon kişiye erişim sağlandı. Dizi, yoğun gündeme rağmen Türkiye'de trend listesinde saatlerce ilk sırada yer aldı.Polis, Derin'in kaybolmasından Volkan'ı sorumlu tutuyor! Derin'in kaybolmasının ardından polis tüm şüphelileri sorguya çekmeye başlar. İlk şüpheli olarak da Volkan'la konuşurlar. Gönül ise polisi Asya'ya yönlendirir. Ancak ortaya çıkan bir mesaj bütün gözlerin Volkan'a çevrilmesine sebep olur! Derin nerede? Şüpheli durumuna düşen Volkan ne yapacak?Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.Cansu Dere (Asya Arslan)Caner Cindoruk (Volkan Arslan)Melis Sezen (Derin Güçlü)Eren Vurdem (Mert Gelik)Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)Nazlı Bulum (Nil Tetik)Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)Emir Tarık Tekin (Selçuk Dağcı)Alp Akar (Ali Arslan)Özge Özder (Derya Samanlı)Burak Sergen (Haluk Güçlü)Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yapılmaktadır.Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü Çarşamba günleri yayınlanıyor. Bu hafta da 31 Mart Çarşamba günü Sadakatsiz 24. bölümü yeni bölüm olarak yayınlanacak.Televizyon izleyicilerinin son favori dizisi Sadakatsiz 31 Mart 2021 Çarşamba Kanal D yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni dizi Sadakatsiz ilk bölümünden itibaren herkesi ekran başına kilitlemişti.Kanal D'de yayınlanan ve büyük izlenme oranlarına ulaşan Sadakatsiz 24. bölüm 31 Mart 2021 Çarşamba saat 20:00'de yeni bölüm full izle canlı olarak ekranlara geliyor. Sadakatsiz yeni bölümde yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşandı.