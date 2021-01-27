CANLI YAYIN - Mesut Özil imza töreni

MESUT ÖZİL

ALİ KOÇ

Real Madrid'i yönetti, Arsenal'e rekor bir rakamla transfer oldu. Dünya futbolunun son 10 yılına damga vurmuş Mesut, Fenerbahçesi'ne kavuştu. Artık camiamızın bir parçası. Bu camianın hedefleri için ter dökecek. Bugün balayı bitiyor, artık gerçek iş başlıyor. Futbolun bir takım oyun olduğunu bilen büyük bir karakter. Adaptasyon sürecini en kısa sürede atlatarak takıma uyum sağlayacağına inanıyorum.



EMRE BELÖZOĞLU

Fenerbahçe, yeni transferi Mesut Özil için imza töreni düzenliyor.Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil'in imza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve tüm yönetim kurulu da yer alıyor.Heyecanlıyım ve çok mutluyum. Başkanımızın dediği gibi Fenerbahçe için rüya, benim için hayaldi. İnşallah takıma yeteneğimle faydalı olacağım. Allah'ın izniyle başarılı bir sezon geçireceğiz, buna inanıyorum. Burada olduğum için mutluyum, herkese teşekkür ederim."Fiziken taraftarlarımızla beraber olmasak bile Mesut Özil'in gelişiyle birlikte taraftarlarımız coşkusunu bizlerle paylaştılar. Yeni rekorlara imza atacak seviyeye geldiğimiz için taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Mesut'un aramıza katılmasıyla beraber nice güzel anlarımız, başarılarımız ve şampiyonluklarımız olacaktır. Pandemi nedeniyle birçok talebi yerine getiremedik, anlayışla karşılamalarını istiyorum""Mesut Özil'in kariyerini konuşacak kişi ben değilim, zaten herkes tanıyor. Hepimiz pek çok kez Fenerbahçe sevgisini, sevdasını, çocukluğundaki aşkını biliyoruz, bunu değişik yerlerde sık sık dile getirdi. Bu hikayenin başlangıç tarihi 7 Haziran 2019, Mesut'un evlenme tarihi. Tanışmadığımız için beni çağırmamıştı. Büyük aşkını evlilikle taçlandırdı. Sayın Acun Ilıcalı o gün bir tweet attı, 'İnşallah bu sene vatan hasretin sona erer' dedi. Bu tweet, binlerce Fenerbahçe taraftarının arzusunun fitilini ateşledi. "Mesut Özil'in transferinin ateşi 20 Haziran 2019'da yaptığımız Win Win kampanyasında başladı. Biz o gün aslında yeni bir hikayeyi başlatmışız.Bu hikayenin pek çok kahramanı ve emek harcayanı oldu. Tüm bunların ötesinde Acun Ilıcalı'nın maddi ve manevi desteği oldu. Kendisi bugün aramızda değil, sevgi ve selamları var. Bağlantı yapacaktık ama saat problemi olduğu için 'Yapmayalım' dedi. Bir yaz günü Acun'la konuşuyorduk, 'Başkan dedi, Acun'un sözleşmesi seneye bitiyor ve Ocak ayından itibaren yeni sene için imzalayabilir. Seneye Haziran'da Fenerbahçe'ye kazandıralım' dedi. Ben de 'Nasıl yapacağız, maliyeti nasıl karşılayacağız' dedim. Acun dedi ki, 'Mesut sadece futbolcu değil, müthiş ticari potansiyeli var, biz bunu yapabiliriz' dedi. Ben de 'Gelecekse Ocak'ta gelsin' dedim. O da 'Birkaç ay sonra Exxen'i açıklayacağım ve dünyaya yaymak istiyorum, hedefime ulaşmamda Mesut'un da katkısı olacağına inanıyorum' dedim. Biraz düşündük ve Kasım ayında işler somutlaşmaya başladı.Kasım ayında menajeri Erkut ile konuştuk. Bu transferin çok daha olası olmaya başladığına inandım. Neden inandım? Erkut dedi ki, 'Bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyor ve bunu 35-36 yayında istemiyor. Fırsat doğuyor, kısa sürede görüşmemizde fayda var' dedi. 8 Aralık'ta Mesut Özil sorusu soruldu. Ben de 'Gerçekleşmesi zor ama gerçekleşirse, bir rüya gerçekleşir' demiştim.8 Aralık'ta Londra'ya gittik. Hatta yöneticiler, ben, Emre ve Acun ayrı ayrı zamanlarda yola çıktık ki bilinmesin, duyulmasın istedik.Londra'da Arsene Wenger ile görüştüm, 'Bugün Mesut nasıl? Sakatlığı var mı, fit mi? Bize gelirse tepeden bakar mı?' diye sordum. Sonra Erol Hoca, Wenger ile telefonda görüştü ve sorularını sordu. 10 Aralık'ta Londra dışında bir yerde, bir dostumuzun evinde buluştuk. Zamanında Arsenal'in büyük transferleri bu evde yapılmıştı.Mesut'la oturduk, konuştuk, dertleştik. Mesut, Fenerbahçe'de oynama hayallerinden bahsetti. Maddi konuları sorun etmeyeceğini söyledi. İş, dönüşü olmayan bir yola girdi. Detay görüşmeler başladı, pürüzler giderildi. Mesut ile Arsenal arasındaki süreç tamamlandı ve huzurlarınızda, karşınızdayız. Bir rüya olarak görülen, bazıları tarafından imkansız olarak görülen bir transferi daha Fenerbahçe gerçekleştirdi. Dünya futbolunda kariyeri bu kadar büyük olmasa da Fenerbahçe birçok transferi gerçekleştirdi.Sosyal sorumluluk projelerinde örnek bir duruş ortaya koydu. İnsanlığa yararlı olmak için elinden geleni yaptı. Milyonlarca insanın kalbine dokundu. Futbolu ve hayırseverliği, Mesut'u küresel bir markaya dönüştürdü. Çocuklarla olan iletişimi de mükemmel. Onlara dokunarak, onlara rol model olmasını çok değerli buluyorum.Yeni nessilerin Fenerbahçeli olmasını sağlayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü, Mesut'un buraya bağlılığını bilmeyenler 'Gelemez' dediler. Biz bu rüyanın gerçekleşeceğini biliyorduk. Akıllıca, gaza gelmeden, gaza getirmeden adım adım çalıştık."Hafta sonu taraftarlarımızdan destek istedik. Mesut'un için özel kampanya başlatmadık. Bu kampanya 2 yıldır devam ediyordu, 4 günlüğüne adını değiştirdik. MesutOl'daki Mesut kelimesi, taraftarların yaşadığı coşkudandır. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Yanılmıyorsam SMS'ler çeyrek milyona yaklaştı."Mesut Özil, tüm dünyaya Mesut Özil'in kim olduğunu gösterecek ve Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak. Aramıza hoş geldin. Yolumuz açık ve şansımız bol olsun.Mesut Özil bugün resmen bizimle beraber. Başkanımız'dan sonra konuşmak kolay olmuyor. O çok güzel kelimeler seçti, ben dersime iyi çalışmadım, arkadaşlarla notlar aldık. Fenerbahçe'nin şanlı tarihinde çok büyük transferler oldu.Mesut, hepimiz için güzel bir rüyaydı. Onun için de çocukluk hayaliydi. Bizlerin de bu transferde payı olduysa, ne mutlu bizlere. Mesut'u daha yakındsan tanıdım ve insani değerleri, mütevazi duruşu, ülkesine, memleketine bağlılığıyla gençlere örnek olacak. Bu güzel insan Fenerbahçeli olacak. Şanlı formamızın altında nice maçlara çıkacak.Değerli eşine ve ailesine de teşekkür ederim. Onların da bu transferde payı oldu. Bizim iyi bir takımımız ve iyi bir hocamız var. Mesut'la çok güçleneceğiz ve kupaları kaldıracağız. Türkiye, Mesut'u kucaklamak için sabırsızlanıyor. İyi ve kötü günde Mesut'la olacağız, onu yalnız bırakmayacağız.