Canlı yayın Menajerimi Ara izle Pazar Star TV full

Menajerimi Ara izleyicileri 34. bölüm heyecanıyla Pazar akşamı Star TV ekranlarında buluşuyor. Canlı yayın Menajerimi Ara 18 Nisan Pazar akşamı saat 20:00'de ekranlara geliyor. StarTV'de yayınlanan Manajerimi Ara dizisi uyarlama dizisi olarak karşımıza çıkıyor ve 34. bölüm canlı izle yeni full izle detayları bulunuyor. Ünlü dizi sevenlerini yeni bölüm StarTV HD online izle 34. bölüm youtube tek parça izle detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.Her şeyden habersiz olan Feris, evlilik hayalleri kurarken; Serkan, Melisa'nın boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenir. Dicle, gerçeği Feris'e söyleyip söylememe konusunda kararsız kalır. Çınar'ın İspanyol oyuncusu Jose, bir reklam çekimi için İstanbul'a gelir. Geldiği ilk andan itibaren Çınar'ı zor durumda bırakan Jose, kaybolunca işler karışır. Bütün ajans Jose'yi bulmak için seferber olur. Barış'ın oynayacağı filmle ilgili sürpriz bir gelişme yaşanır. Kıraç bir yandan Ceyda'nın oyunlarını ortaya çıkarmaya çalışırken diğer yandan oyuncusu Ceren Taşçı'nın içinde olduğu krizi çözmeye çalışır. Ayla'nın Dicle ile ilgili sürpriz hamlesi ise herkesi şaşırtır. Serkan, Feris'i üzmeden bir an önce bir çözüm bulmaya çalışırken Ceyda'nın müdahalesi her şeyi karıştırır. Feris'in Melisa'yla yaşayacağı yüzleşme merak konusudur.Barış'ın oynayacağı filmin Belgrad'da çekilecek olması Dicle'yi endişelendirirken, Kıraç bu meselenin arkasında Ceyda'nın olduğunu düşünerek harekete geçer. Barış ve Dicle, bu kez de ayrı kalma ihtimaliyle sınanır. Kıraç'a bağlı bir yönetmen olan Ceyhun, yeni başlayacağı internet dizisinde Feris'in oyuncusu Ayça Varlıer'le çalışmak ister. Menajerler, Ego Ajans için çok önemli olan bu projeyi gerçekleştirmek için uğraşırken, geçmişten gelen bazı sırlar ortaya çıkınca işler karışır. Yaşanan olaylar herkes için büyük bir ders olacaktır. Ceyda, Kıraç'a bir darbe daha vurmak üzereyken hiç beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kalır. Emrah'ın metroda yaşadığı olay hayatının dönüm noktalarından biri olur. Serkan, önündeki engelleri aşarak Feris'e sürpriz bir evlilik teklifi yapar. Feris'in cevabı merak konusu olurken, Dicle'nin öğreneceği gerçek onu çok zor bir durumda bırakır.Barış'la Dicle arasında yaşanan romantik yakınlaşma onlar için yeni bir başlangıç gibi görünse de işleri o kadar kolay olmaz. Kıraç yılbaşı akşamı duyduğu haberi sindirmeye çalışırken Serkan hiç vakit kaybetmeden Ego Ajans'ta yeni bir dönemi başlatır. Feris ve Kıraç bir oyuncu ve bir yönetmenin eskiye dayanan küslüğünü çözmeye çalışırken Dicle sürpriz bir çıkış yapar.Dicle'nin bu hamlesinden sonra işler iyice çıkmaza girer ve bunun bedeli Ego Ajans için ağır olur. Bütün hayatını değiştirecek bir teklif karşısında Emir'in bir seçim yapması gerekir. Kıraç'ın Serkan'la gizemli geçmişi adım adım peşinden gelirken Kıraç sonunda hayatının en büyük hatasıyla yüzleşmeye karar verir. Kıraç'ın itirafı Ego'daki herkesi şoke ederken Dicle'yi de çok zor durumda bırakır.Hayallerinin peşinde Antalya'dan İstanbul'a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç ÖzdalBabasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle'nin gururunu çok kırar Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris'in ona yaptığı iş teklifini kabul eder. Şimdi Kıraç bunu duyduğunda neler olacak?İç çekimlerin bir kısmı ise Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşmektedir. Fakat sahneler özellikle Maslak'taki iş merkezlerinin tam kalbinde çekiliyor. Menajerimi Ara dizisi, İstanbul'un birçok farklı ilçesinde çekiliyor. Ego manajerlik ajansı çekimleri İstanbul - Maslak'taki 42 Plaza'da gerçekleştiriliyor. İstanbul'un gözde mekanlarından birisi olan Ataşehir'deki lüks konutlarda Menajerimi Ara dizisinin çekimleri devam ediyor.Bu sırada Ego Ajans yeni maceralarla çalkalanmaktadır. Çınar'ın oyuncusu Tuba Büyüküstün, yurtdışından çok önemli bir yönetmenden film teklifi almıştır ve daha şimdiden bütün sektör bunu konuşmaya başlamıştır bile Ama ne yazık ki Çınar'ın hiç hesaba katmadığı bir sorun çıkar ortaya Çınar bu sorunu çözmeye çalışırken Feris de yeni asistanını tanımaya ve ona güvenip güvenemeyeceğini tartmaya çalışır. Bu esnada Dicle, bilmeden Feris'in yeni starı Barış'la tanışır ve beklenmedik bir maceraya atılmak zorunda kalır, acaba buna Feris ne diyecek?Yapım: Ay YapımYapımcı: Kerem ÇatayYönetmen: Ali BilginSenaryo Yazarı: Yelda Eroğlu, Yeşim Çıtakİdari Yapımcı: Ali Demir2. Yönetmen: Elif TurgayGörüntü Yönetmeni: Selim DemiratarSanat Yönetmeni: İsmail DurmazMüzik: Saki Çimen, Uğur AteşKıraç: Barış FalayFeris: Canan ErgüderÇınar: Fatih ArtmanDicle: Ahsen EroğluBarış: Deniz Can AktaşPeride: Ayşe Nil ŞamlıoğluBeren: Yaprak MedineGülin: Gamze KaradumanJülide: Nazlı Senem ÜnalEmrah: Semi SırtıkkızılBekir: Bedir BedirMayda: Aslı MavitanLeyla: Pınar ÜnsalMeral: Buse Sinem İrenEce: Duygu ŞenSedef: Melisa SedaAydın: Beran KotanYoğun izleyici kitlesine sahip olan dizi Manajerimi ara yeni bölüm olarak 18 Nisan 2021 Pazar saat 20:00'de Star TV'de yayınlanacak, canlı takip tek parça olarak izleyiciyle buluşuyor. 