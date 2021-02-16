Canlı yayın Kuruluş Osman 46. bölüm izle kesintisiz, ATV Çarşamba Kuruluş Osman yeni bölüm

DETAYLI KURULUŞ OSMAN 46. BÖLÜM NE ZAMAN?



46. bölüm izle son bölüm hakkında yazılanlardan sonra büyük ilgi çekti. Son bölümde yaşananlar full ve tek parça olarak ATV tarafından yayınlandı ve görücüye çıktı. Kuruluş Osman 17 Şubat 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:00'de ATV'de yayınlanacak.



Yeni bölüm Kuruluş Osman Kuruluş Osman 46. bölüm tek parça izle 17 Şubat Çarşamba ATV izleyicileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Büyük hayranları bulunan Kuruluş Osman 46. bölüm tek parça izle konusunda yapılan araştırmaların oldukça yüksek olduğu belli oldu.Kuruluş Osman 17 Şubat 2021 Çarşamba 46. bölüm izle tek parça full hd olarak yayınlandı ve yarışmanın takipçileri çok büyük bir hayran kitlesi ile diziyi izledi.Kuruluş Osman ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor ve 17 Şubat tarihinde Çarşamba günü saat 20:00'de izleyiciler televizyon başında yerini aldı. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden Kuruluş Osman 46. bölüm izle full hd ile birlikte Kuruluş Osman son bölüm full, Kuruluş Osman son bölüm izle, Kuruluş Osman son bölüm tek parça diyerek yeni bölümü izleyebilirsiniz.TARGUN KAÇMAYI BAŞARIYORPeşinde olduğu emanetleri eline geçiren ve Bala, Hazal, Lena hatunlarla birlikte Dündar Bey'i esir alan Targun; Kayı Obası'ndan kaçmayı başarır. Nikola'nın tuzağına düşen ve Bamsı Bey'le birlikte ölüm kalım savaşı veren Osman Bey, Malhun Hatun'un sürpriz desteği ile Bizans saldırısını savuşturur. Flatyos ve askerlerinin tuzağına düşen Savcı Bey ve oğlu Bayhoca ise son gücüyle direnmektedir.MALHUN HATUN PLANLARI ALT ÜST EDİYORTürk kağanlarından gelen emanetlerin Targun'un eline geçmesi büyük şok yaratırken; Osman Bey emanetleri geri almak ve Bala Hatun başta olmak üzere tüm esirleri kurtarmak için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun ve alplerinin desteği ise Nikola'nın planlarını değiştirmesine neden olacaktır.NİKOLA'NIN YENİ PLANI NE OLACAK?Malhun Hatun'un gelişi ve Osman Bey'e desteği dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Bala Hatun'u ve esirleri kurtarmak için ne yapacak? Türk kağanlarının emanetlerini ele geçiren Targun, elindeki kozu nasıl kullanacak? Planları sekteye uğrayan Nikola nasıl pozisyon alacak? Savcı Bey ve Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Dündar Bey'in planı başarıya ulaşacak mı? Göktuğ, Targun'a engel olabilecek mi?Nikola'nın Ölümcül PlanıKurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur. Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.Bala Hatun, Targun'un Hedefinde!Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır. Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.Tuzağa Düşen Bamsı Bey'in Akıbeti Ne Olacak?Osman Bey, Nikola'nın Haçlı ittifakına karşı Kayı Obası'nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi? Dündar Bey, Nikola'nın teklifine ne yanıt verecek? Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi? Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan Dumrul Alp şehit mi düşüyor?Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar'la bir araya gelir. Targun Hatun, Nikola'nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatırken; Osman Bey, Nikola'ya karşı zekice bir oyun kurar. Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Nikola'ya karşı kurduğu oyunda başarılı olabilecek mi? Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak? Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun'la birlikte nası bir plan kuracak?Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?Kuruluş Osman yeni sezon 40. bölüm tarihi belli oldu. 40. bölüm Kuruluş Osman 23 Aralık Çarşamba akşamı yayınlandı ancak ne zaman yeni sezon yayınlanacağına dair bir açıklama yapılmadı. İzleyiciler Kuruluş Osman 40 bölüm 30