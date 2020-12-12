CANLI YAYIN : Kayserispor Trabzonspor izle

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek. Kayserspor - Trabzonspor karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ev sahibi Kayserispor çıktığı 10 maçta 9 puan toplarken maça ligin 17. sırasında çıkıyor.

Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, ligde oynadığı 11 maçta 13 puana sahip.

Ev sahibi Kayserispor'da Alibec, Campanharo, İlhan, Nurettin, Okan, Ömer, Lung ve Yasin'in sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor'un Kayseri kadrosunda Muhammet Taha Tepe, Atakan Gündüz, Gaston Campi, Anders Trondsen, Anthony Nwakaeme, Salih Kavrazlı, Stiven Plaza, Djaniny yer almayacak.

İsmail

Lopes

Attamah

Kolovetsios

Aziz

Sapunaru

Hasan Hüseyin

Kvrzic

Fernandes

Kanga

Lennon

Uğurcan

Pereira

Hugo

Edgar

Marlon

Parmak

Ömür

Ekuban

Baker

Diabate

Afobe

Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 47. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 46 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik alırken 6 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı.

İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, geçen sezon sahasında 6-2'lik sonuçla almıştı.

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.