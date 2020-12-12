CANLI YAYIN : Kayserispor Trabzonspor izle

beIN Sports 1 Canlı Kayserispor Trabzonspor Şifresiz izle!
Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
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İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA
KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?
Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
TIKLA, KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇINI CANLI DİNLE KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI BEIN SPORTS HABER CANLI YAYINI VIDEO Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek. Kayserspor - Trabzonspor karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak. Ev sahibi Kayserispor çıktığı 10 maçta 9 puan toplarken maça ligin 17. sırasında çıkıyor. Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, ligde oynadığı 11 maçta 13 puana sahip. İki takımın eksikleri Ev sahibi Kayserispor'da Alibec, Campanharo, İlhan, Nurettin, Okan, Ömer, Lung ve Yasin'in sakatlıkları bulunuyor. Trabzonspor'un Kayseri kadrosunda Muhammet Taha Tepe, Atakan Gündüz, Gaston Campi, Anders Trondsen, Anthony Nwakaeme, Salih Kavrazlı, Stiven Plaza, Djaniny yer almayacak. Muhtemel 11'ler Kayserispor İsmail Lopes Attamah Kolovetsios Aziz Sapunaru Hasan Hüseyin Kvrzic Fernandes Kanga Lennon Trabzonspor Uğurcan Pereira Hugo Edgar Marlon Parmak Ömür Ekuban Baker Diabate Afobe 47. randevu Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 47. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 46 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü. Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik alırken 6 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı. İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, geçen sezon sahasında 6-2'lik sonuçla almıştı.