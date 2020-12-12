CANLI YAYIN : Kayserispor Trabzonspor izle

Kayseri Trabzon canlı maçı izle, Kayserispor Trabzonspor maçı izle linki, Kayserispor Trabzonspor maçı reklamsız bedava, Kayserispor Trabzonspor maçı canlı yayın izle, Digitürk Kayserispor Trabzonspor canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan kritik Kayserispor Trabzonspor maçı beIN Sports'dan canlı yayınlanmaktadır. İşte Kayserispor Trabzonspor maçını canlı şifresiz izlemek için yapmanız gereken son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır.

12 Aralık 2020 16:17
CANLI YAYIN : Kayserispor Trabzonspor izle
beIN Sports 1 Canlı Kayserispor Trabzonspor Şifresiz  izle! Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, HD izlemek için buraya tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA





KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI BEIN SPORTS HABER CANLI YAYINI



Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek. Kayserspor - Trabzonspor karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ev sahibi Kayserispor çıktığı 10 maçta 9 puan toplarken maça ligin 17. sırasında çıkıyor.

Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, ligde oynadığı 11 maçta 13 puana sahip.

İki takımın eksikleri

Ev sahibi Kayserispor'da Alibec, Campanharo, İlhan, Nurettin, Okan, Ömer, Lung ve Yasin'in sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor'un Kayseri kadrosunda Muhammet Taha Tepe, Atakan Gündüz, Gaston Campi, Anders Trondsen, Anthony Nwakaeme, Salih Kavrazlı, Stiven Plaza, Djaniny yer almayacak.

Muhtemel 11'ler

Kayserispor
İsmail
Lopes
Attamah
Kolovetsios
Aziz
Sapunaru
Hasan Hüseyin
Kvrzic
Fernandes
Kanga
Lennon

Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Hugo
Edgar
Marlon
Parmak
Ömür
Ekuban
Baker
Diabate
Afobe

47. randevu

Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 47. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 46 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik alırken 6 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı.

İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, geçen sezon sahasında 6-2'lik sonuçla almıştı.

Diğer Haberler

bein sports 1 canlı izle şifresiz, Kayserispor Trabzonspor maçı İZLE Gündem

bein sports 1 canlı izle şifresiz, Kayserispor Trabzonspor maçı İZLE
Kayserispor Trabzonspor maçı İZLE, CANLI Kayserispor Trabzonspor maçı burada Gündem

Kayserispor Trabzonspor maçı İZLE, CANLI Kayserispor Trabzonspor maçı burada
CANLI YAYIN : Kayserispor Trabzonspor izle Gündem

CANLI YAYIN : Kayserispor Trabzonspor izle
Kayseri Trabzon CANLI İZLE, Şifresiz Trabzonspor Kayserispor maçı izle Gündem

Kayseri Trabzon CANLI İZLE, Şifresiz Trabzonspor Kayserispor maçı izle
Şenol Güneş: 'Beşiktaş'la ismimin anılması normal' Beşiktaş

Şenol Güneş: "Beşiktaş'la ismimin anılması normal"
Antalyaspor'da Sivasspor hazırlıkları Antalyaspor

Antalyaspor'da Sivasspor hazırlıkları
Kayserispor Trabzonspor maçı şifresiz canlı izle (beİN Sports izle) Gündem

Kayserispor Trabzonspor maçı şifresiz canlı izle (beİN Sports izle)
'Maradona'ya sahip çıkan Türkiye önce Arda'ya sahip çıkardı' Milli Takım

"Maradona'ya sahip çıkan Türkiye önce Arda'ya sahip çıkardı"
Misli.com 2. Lig'de hafta tek maçla başladı Spor Toto 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de hafta tek maçla başladı
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
2

Beşiktaş'ta bir pozitif vaka çıktı
3

Keçiörengücü'nde bir futbolcu pozitif!
4

Gaziantep FK'nin bir personelinde Kovid-19 vakası
5

TFF, üç hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
6

Gençlerbirliği'nde 10 kişi pozitif
7

Türkiye'de bugüne kadarki toplam vaka sayısı açıklandı!
8

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe öncesinde tüm testler negatif
9

Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 2023'e ertelendi
10

Samsunspor'un acı günü
yukarı ok