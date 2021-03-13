(CANLI YAYIN) Kardeşlerim 13 Mart Cumartesi saat 20:00 4. bölüm izle

Kardeşlerim 13 Mart Cumartesi kesintisiz full canlı yayın seçeneği ile ATV ekranlarında. Cumartesi Kardeşlerim ATV 13 Mart yeni bölüm ekranlara geliyor ve 4. bölüm yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim 4 bölümünde hayatta kalmaya çalışan kardeşlerin hikayesinde son bölüm büyük ilgi çekmişti. Dördüncü bölümünde ATV Cumartesi yayınlanıyor ve vatandaşların ilgisi büyük boyutta.

13 Mart 2021 10:39
(CANLI YAYIN) Kardeşlerim 13 Mart Cumartesi saat 20:00 4. bölüm izle
Canlı yayın Kardeşlerim Cumartesi ATV 4. bölüm ekranlardaki yerini alıyor. Kardeşlerim dizisi ilk bölümünden itibaren büyük ilgi çekti ve bu şekilde her bölümde büyük izleyici sayılarına ulaşıyor. Bu yeni bölümde izleyiciler hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerin hikayesi büyük ilgi çekti. Senaryosu ve oyunculuklarıyla kısa sürede hayran kitlesi elde eden Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü Cumartesi 4. bölüm yayınlanıyor. 
Kardeşlerim 4. bölümü Cumartesi 13 Mart 2021'de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

KARDEŞLERİM 4. BÖLÜM İZLE ATV TIKLAYIN



İŞTE KARDEŞLERİM OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

KARDEŞLERİM 4. BÖLÜM ÖZETİ

Nebahat doğum günü partisinde yaşananlardan sonra çocukları zora sokacak bir karar alırken, Şengül olayların üstünü örtmek için eline geçen kozla Nebahat 'in karşına dikilir. Ömer ve Oğulcan'ın başındaki bela, Kadir'in de başını derde sokar. Harika, intikam almak için Aybike'yi oyuna getirirken, kendisinin yaşayacağı şokla altüst olur. Kadir, tam beladan kurtulduklarını düşünürken, kardeşler beklenmedik bir olayla sarsılırlar.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZET

Akif, Kadir'e çocukların hayatlarını değiştirecek bir teklifte bulunur. Çocuklar geçinebilmek için hayat mücadelesi verirken aynı zamanda da yeni okullarında beklenmedik olaylarla karşılaşırlar. Ömer ve Oğulcan'ın Doruk'la kavgası onları başka bir belaya sürüklerken Kadir olaylara kayıtsız kalamaz. Amcaları Orhan, Şengül'ün entrikalarına rağmen çaresizliklerine çözüm arar. Nebahat, Akif'in kendisini aldattığından şüphelenmeye başlar. Melisa'nın doğum günü partisinde bombanın pimi çekilir. Aybike herkesi etkileyecek bir olay çıkarır.



KARDEŞLERİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'de Cumartesi günleri yayınlanan Kardeşlerim dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih ve çevresinde çekiliyor.

KARDEŞLERİM 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kardeşlerim ne zaman ve hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Yayın tarihi konusundaki beklenti sona erdi. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi 27 Şubat Cumartesi yeni bölüm olarak 2. bölüm ekranlara gelecek.

OYUNCULAR KARDEŞLERİM SORU CEVAP



KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel başlarını sokacak bir yer bulmuşlardır. Yengeleri Şengül, çocuklardan kurtulmanın yollarını ararken, onların dramından faydalanma fırsatını da kaçırmaz. Akif Atakul, sebep olduklarını örtbas etmek için elinden geleni yapar. Yoluna çıkan her engeli kaldırmakta ustalaşan Akif'in yolu, bu kez beklenmedik bir şekilde büyük bir çıkmaza girer. Kadir, kardeşlerine bakabilmek için sabah akşam iş ararken, Ömer ve Oğulcan başlarına beklenmedik bir bela açarlar. Bu yaşanan olay, zengin ve yoksul çocuklar arasında asla dinmeyecek olan çatışmanın da başlangıcı olacaktır.



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