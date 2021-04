(CANLI YAYIN İZLE) Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm canlı yayın ATV full

Bir Zamanlar Çukurova 22 Nisan 2021 Perşembe günü 93. bölümü ile ekranlara geliyor. Yeni bölüm Bir Zamanlar Çukurova'da yine hayranlarının ilgisini çekecek birbirinden ilginç gelişmeler yaşanıyor. Dizinin yeni bölümünde yine izleyicilerin merakla beklediği bir çok konunun cevabı olacak. Perşembe Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm 22 Nisan 2021 günü ekranlardaki yerini alacak ve yeni bölüm yayınlandı. Son bölümde heyecan dolu anlar yaşanan Bir Zamanlar Çukurova hayranları 93. bölüm meraklı bekleyişi sürüyor. ATV'nin rating rekoruna oynayan dizisi Bir Zamanlar Çukurova 93. bölümde heyecanlı anlar yaşanırken vatandaşlar son bölümde yaşananların ardından yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyor.Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz!Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret'e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli'nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar!Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.Eve getirilen ve dinlenen Sevda, hala tuhaf tavırlar sergiler. Sabah erkenden evden çıkıp, iyiyim ben diye geri döner. Şermin, hastanede gördüklerini anlatır ama ona yine kimse inanmaz. Oysa Sevda, Ümit'e onu terk etmediğini, zorla elinden alındığını ispat etmeye gitmiştir. Bunu da başarır ama anne - kız olarak ilişkilerini inşa etmeleri çok zor olacaktır. Sevda, şimdi hem kızını korumak hem de Demir ve Züleyha'yı şüphelendirmemek için uğraşacaktır.Fotoğrafların da Züleyha ve Demir'in arasını açmaması, Ümit'i yıkmıştır. Fikret ise, şimdi artık daha hırslıdır. Ümit'i de Demir'e aşık olup, verdikleri intikam sözünü tutmamakla suçlar!Oysa Fikret de ne kadar inkar etse de aşka düşmüştür. Tüm olan biten arasında Müjgan ile barışır!Kağıtları askıya çıkınca, Fadik ve Raşit daha fazla beklemek istemezler. Kimseye haber vermeden belediyeye gidip, nikahlarını kıydırırlar. Ama hanımağa Fadik'i düğünsüz evlendirmeyecektir. Konakta büyük bir hazırlık ile akşama düğün yetiştirilir. Kimse, düğünde kötü bir sürpriz beklemiyordur ama hepsini şoke eden bir misafir gelecektir!Züleyha'nın Demir'den vazgeçmemesi, Demir'in de kendisini bir kez daha terslemesi, Ümit'i çileden çıkartır! Müjgan'ın, Züleyha'nın her zaman kazanan tarafta olduğunu söylemesi de etkileyince, arabasına atlayıp çiftliğe gitmeye karar verir. Ancak son sürat giderken bir kazaya tanıklık eder! Gözü öyle kararmıştır ki, doktor olduğunu bile unutup kazayı görmezden gelmeye karar verir!Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir! Ümit, 'ben senin kızınım' diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır! Annesi tarafından terkedilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır! Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır!Kalbini zorlayan son olaylardan sonra, Lütfiye ve konaktakiler her adımını izleseler de, Fekeli, kimseye belli etmeden Fikret'in peşindedir! Hatta Lütfiye'yi atlatıp Almanya'ya da gider. Ancak orada öğrendikleri, bildiklerinin çok ötesindedir. Kalbini yine zorlayacak gerçeklerle Adana'ya döner!Fikret'in Almanya'ya gitmesi ile rahat bir nefes alan Demir ve Züleyha, aile saadetlerini bir davet ile kutlamaya karar verirler. Adnan'ın doğum gününde tüm Çukurova onların saadetine şahitlik edecektir. Şermin'in canı gönülden koşturduğu davette, Demir hem Züleyha'ya hem Fekeli'ye öyle bir jest yapar ki, herkesin gözü dolar. Ama bu jest bambaşka nedenlerle Müjgan ve Ümit'in içinde yeni nefret dalgalarına yol açacaktır!Küçük konağa yerleşmesi ile büyük ceza alan Gaffur ne yapsa kendini affettiremez. Yatacak bir yeri de olmayan Gaffur'u Saniye de affetmeyince her gün başka bir yerde uyumaya başlar. Gizlice girip atlarla yarenlik ederek uyuduğu ahırda, alevler içinde gözünü açar! Gaffur'un orada bulunması pek çok başka olaya neden olacaktır!Tüm olan biten, Fekeli ne kadar tasvip etmiyorum dese de, Demir'in öfkesinin kendisine dönmesine engel olamaz. Fikret'in intikam ateşini söndüremeyen Fekeli, Demir'in öfkesinden de nasibini acı bir şekilde alır!Demir (Murat Ünalmış)Yılmaz (Uğur Güneş)Züleyha (Hilal Altınbilek)Şermin (Sibel Taşçıoğlu)Sabahattin (Turgay Aydın)Gaffur (Bülent Polat)Saniye (Selin Yeninci)Haminne (Serpil Tamur)Gülten (Selin Genç)Fadik (Polen Emre)Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu)Müjgan (Melike İpek Yalova)Fekeli (Kerem Alışık)Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri Adana ve Mersin çevresinde çekiliyor.. Adana Çukurova'nın geçmiş dönem görüntülerinin kurgulanması ile Adana'da inşaatı 8 ay süren bir dizi platosu kuruldu.