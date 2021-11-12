(CANLI YAYIN İZLE) Aşk Mantık İntikam izle 16 Temmuz Cuma HD yeni bölüm

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Ozan ve Esra, Çağla'nın hamilelik haberiyle sarsılmıştır. Çağla ise çok mutludur. Ozan'la birlikte yaşayacağı düşüncesiyle eşyalarını toplamaya başlar ancak Ozan'ın hamlesiyle hevesi kursağında kalır. Bu hamilelikle ilgili Ozan'ın kafasında şüpheler vardır ve şüphelenen tek kişi Ozan değildir. Esra da Zeyno'dan aldığı bilgilerle Çağla'yı yakın markaja alır. Çağla onu adım adım takip eden Esra'dan gerçekleri saklayabilecek midir?

Ozan ve Esra'nın yakınlaştıkları an, Ozan'a gelen telefonla bölünür. Çağla trafik kazası geçirmiştir. Ozan hastaneye koşar, hastanede Arif'le yaptıkları konuşma sonrası Arif, Ozan'a karşı açtığı savaşı büyütür. Ozan artık sadece işsiz değil evsiz de kalmıştır. Arif, Ozan'ı böyle yıldıracağını sanır ama Ozan'ın pes etmeye niyeti yoktur. Şirketi arkasında bırakan Ozan kendine yeni bir sayfa açar. Çağla'nın boşanmayı kabul ederek davayı bizzat kendisinin açması Ozan ve Esra arasındaki ilişki için de bir umut ışığı olur. Çınar'la karşılıklı ayrılma kararı alan Esra, Ozan'a yeni işinde destek olur. Öte yandan, Ozan'ın ayrılmasından sonra giderek kan kaybeden Milenyumsoft'ta işleri yoluna koymaya çalışan Çınar, bunun için sürpriz bir hamle yapar. Ozan boşanma davasından sonra Esra'yla buluşmak ister. Esra ve Ozan'ı gün bitiminde başka bir sürpriz beklemektedir.

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Aşk mantık intikam 12 Kasım Cuma günü yeni bölüm olarak FOX TV ekranlarında seyircisiyle kaldığı yerden buluşuyor. Yeni bölümde yine birbirinen ilginç maceraların yanı sıra başrol oyuncularının sürüklediği 21. bölüm olarak ekranlara gelecek.Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.FOX TV'nin sevilen dizisi olmayı kısa sürede başaran Aşk Mantık İntikam bu akşam 12 Kasım 2021 Cuma günü yayınlanıyor. Yeni bölüm Aşk mantık intikam izlemek isteyenler FOX TV HD izlemeye devam ediyor.