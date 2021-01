(CANLI YAYIN) İBOShow yeni bölüm izle StarTV HD full izle kesintisiz

Cumartesi akşamları saat 20.00'da ekranlara gelen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Uzun bir aranın ardından İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu düzeldikten sonra İbrahim Tatlıses'in konuklarını ağırladığı İbo Show 9. bölüm konukları belli oldu. İbo Show yeni bölüm ile ilgili detaylar ile birlikte merak edilenler haberimizde.İBO SHOW her Cumartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak. Bu hafta 9 Ocak 2021 Cumartesi akşamı da saat 20:00'de başlayacak.İbo Show 9. bölümünde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, MFÖ grubu (Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Fuat Güner) konuk olarak yer alıyor.Programın ilk bölümünde konuklar Şafak Sezer, Kutsi ve Deniz Seki'ydi. Ancak bu isimler tesadüfi olarak çağrılmadı. İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğradığı 14 Mart 2011 yılında son konukları Deniz Seki ve Kutsi olmuştu. Elbisesi ve şarkılarıyla geceye damga vuran Sibel Can sosyal medyaya damga vurdu.Milyonların özlediği 'İbo Show' 9 yıllık aradan sonra yeniden yayında.. Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. İlk bölümün konukları Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş.İBO Show canlı izlemek isteyenler her Cumartesi akşamı StarTV ekranlarına saat 20:00'de ekran başına geçiyor. Son bölüm İBO Show konukları Cem Yılmaz, MFÖ grubu ve Zafer Algöz oldu.