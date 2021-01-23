(CANLI YAYIN) İbo Show 10. bölüm izle StarTV HD full yayın kesintisiz
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StarTV'de yayınlanan ve izleyenlerin keyifli anlar geçirdiği İbo Show yeni bölümüyle 23 Ocak Cumartesi akşam saat 20:00'de ekranlara geliyor. Hayranları İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show yeni bölüm izle son bölüm full olarak ekranlara çıkıyor. İbo Show yeni bölüm ile ilgili detaylar ile birlikte merak edilenler haberimizde. Yeni bölümü İbo Show İBO Show hayranları Cumartesi akşamları ekran başına geçmeye devam ediyor. Cumartesi akşamı 23 Ocak saat 20:00'de yeni bölümüyle ekranlara gelen İBO Show konukları yeni bölümüyle televizyonda yayınlanacak. Cumartesi akşamları saat 20.00'da ekranlara gelen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Uzun bir aranın ardından İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu düzeldikten sonra İbrahim Tatlıses'in konuklarını ağırladığı İbo Show 10. bölüm konukları belli oldu.
İbo Show 23 Ocak 2021 Cumartesi akşamı da saat 20:00'de StarTV'de 10 bölüm olarak yeni bölüm yayınlanacak.
İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI, İBO SHOW 10. BÖLÜMDE KİM KONUK?
İbrahihm Tatlıses'in televizyon programı İbo Show'un 10. bölümde yer alacak konukları: Ebru Yaşar, Selçuk Balcı, Resul Dindar, Çetin Altay, ve Mehmet Ali Erbil.
Programın ilk bölümünde konuklar Şafak Sezer, Kutsi ve Deniz Seki'ydi. Ancak bu isimler tesadüfi olarak çağrılmadı. İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğradığı 14 Mart 2011 yılında son konukları Deniz Seki ve Kutsi olmuştu. Elbisesi ve şarkılarıyla geceye damga vuran Sibel Can sosyal medyaya damga vurdu.
İBO SHOW 1. BÖLÜM İZLE
Milyonların özlediği 'İbo Show' 9 yıllık aradan sonra yeniden yayında.. Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. İlk bölümün konukları Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş.
SON BÖLÜM İBO SHOW İZLE, İBO SHOW 9. BÖLÜM FULL İZLE KESİNTİSİZ YOUTUBE
SON BÖLÜM İBO SHOW KONUKLARI KİMDİ?
İbo Show 9. bölümünün konukları: Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır
İBO SHOW 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANDI
İBO Şov 2021 sezonu ile ilgili araştırmalara başlayan vatandaşlar, İBO Şov hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? İbrahim Tatlıses'in 1993 yılında başladığı İbo Show yeniden ekranlarda.