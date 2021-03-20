(CANLI YAYIN GÖNÜL DAĞI 21. BÖLÜM İZLE) TRT 1 Gönül Dağı tek parça kesintisiz

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"Taner'in evlilik teklifine Dilek'in evet cevabıyla beraber ikili bu durumu ailelerine açmaya karar verirler. Fakat bu konuşma hem Taner hem de Dilek için o kadar da kolay olmayacaktır…

Sefer, Zahide'nin daveti üzerine akşam yemeğine gelir. Ailece yenilen yemeğin sonunda düğün konuşulur. Zahide sade bir nikahta ısrarcı olur, fakat devreye Muammer'in girmesiyle nişan ve düğün kararı alınır. Tez vakitte nişan hazırlıklarına başlayan Sefer ve Zahide'yi nasıl sürprizler beklemektedir?

Yaşar'ın baskılarına daha fazla dayanamayan Elif yüzüğü atar. Bunu sindiremeyen Yaşar, nişan günü olay çıkarır. Kullandığı ilaçların etkisiyle sağlığı bozulan Cemile ise herkesi korkutacaktır. Hastaneye kaldırılınca ortaya çıkan gerçekler herkesi nasıl etkileyecektir?"

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?



TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.





Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı...Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat... Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..Gönül Dağı 20 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de ekranlara gelecek. Yeni bölüm tek parça her cumartesi TRT 1'de olacak.Yeni bölüm Gönül Dağı yine tek parça kesintisiz full canlı olarak 20 Mart Cumartesi TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerin zirvesinde yer alan dizi Bir Anadolu Masalı olarak değerlendiriliyor. TRT 1 ekranlarının sevilien dizisi Gönül Dağı ilk bölümünden bu yana kesintisiz izleniyor ve takipçileri yeni bölümü merakla bekliyor.