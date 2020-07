CANLI YAYIN : Galatasaray Trabzonspor izle

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'in 30. haftasında dev karşılaşma, Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Türk Telekeom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak. Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır.

Ligde 4. Galatasaray'ın karşılaşma öncesinde 52 puanı bulunurken 58 puanlı Trabzonspor ise 2. sırada yer alıyor.



Galatasaray XI:





Trabzonspor:

















Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 128 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 167, Trabzonspor ise 143 kez gol sevinci yaşadı.Sarı-kırmızılı ekibin önemli futbolcularından Henry Onyekuru, kiralık geldiği Monaco Kulübü ile yaşanan sorundan dolayı Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı kanat oyuncusunun sözleşmesi sona erdi. Ligde sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sona erdirilen Monaco, 23 yaşındaki futbolcuyu sezon öncesi hazırlıklarına çağırdı. İki kulüp arasındaki sözleşme krizinin sonuçlanmamasından dolayı hafta içindeki antrenmanlara çıkamayan Onyekuru, Trabzonspor mücadelesinde de görev alamayacak.Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Trabzonspor maçında 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sözleşme sorunu yaşayan Onyekuru'nun yanı sıra sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina ile cezalı olan Adem Büyük, Trabzonspor karşılaşmasında sahaya çıkamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao'nun durumları bu akşam yapılacak antrenmanın ardından belli olacak. Galatasaray'da sakatlığı geçen Marcao ile cezasını tamamlayan Mariano Filho ve Ahmet Çalık ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda müsabakada forma giyebilecek.Galatasaray'da Trabzonspor mücadelesi öncesinde 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram ve Marcelo Saracchi, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında görev yapamayacak.Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 5 maçta galibiyet elde edemedi. Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 5 lig maçında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 11 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 11 lig maçının 6'sında bordo-mavililer, 4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir müsabaka ise berabere tamamlandı.İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 46 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 10 kez galip geldi. İstanbul'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 63 golüne karşılık, Trabzonspor 47 gol kaydetti.Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 93 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 120, Trabzonspor ise 106 gol attı. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 1-1 berabere bitmişti.Okan, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, TaylanUğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Ndiaye, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, SörlothGalatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.Sakatlık ve cezalı oyuncuların fazla olması nedeniyle Trabzonspor maçı öncesinde kadro kurmakta zorlanan Fatih Terim, forvet kararını verdi. Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakat olması nedeniyle deneyimli hocanın ilk tercihi Adem Büyük olacaktı fakat tecrübeli futbolcu sarı kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak. Henry Onyekuru'nun Monaco'ya dönmesi sonrası alternatifleri azalan Terim, Emre Akbaba'ya 'hazır ol' emri verdi. Başakşehir maçında gol bulan Emre, Trabzonspor mücadelesinde Galatasaray'ın gol silahı olacak.Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kartla önce sarı kart cezalısı olan Adem, sonrasında gördüğü ve 3 maç cezadan sonra 2 maça düşen kırmızı kart cezasını tamamladı. Deneyimli golcü Trabzonspor maçında da sarı kart cezasını tamamlayacak.Radamel Falcao ve Andone'nin sakatlığı, Adem'in de cezasıyla santrforu kalmayan Galatasaray'da derbi planı ortaya çıktı. Başakşehir deplasmanında zorunluluktan dolayı Emre Akbaba'yı en uca koyan sarı-kırmızılılar, bu sisteme alışkın olmadığı için gol yollarında problem yaşamıştı. Müsabaka boyu tek kale oynayan Cimbom, sadece 1 gol atabilince sahadan 1 puanla ayrılmıştı. Bu hafta da Emre Akbaba'yı ileriye koyacak Aslan, taktik değişikliğine gitti. Hafta boyunca duran top organizasyonları üzerinde duran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kazanılan kornerler ve faul atışlarından gol bulmak istiyor. İmparator, duran topları kullanacak olan Seri, Ömer Bayram hatta Belhanda'ya çok fazla çalışma yaptırdı. Takımın uzun boylu isimlerinden olan Donk'tan Fenerbahçe derbisindeki gibi gol bekleyen Terim, Marcao ile Emre Akbaba'ya da direktifler verdi.Süper Lig maçları internet üzerinden nasıl izlenir? 