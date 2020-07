CANLI YAYIN : Fenerbahçe Sivasspor izle

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI CANLI, TIKLA





FENERBAHÇE SİVASSPOR EN FARKLI SKORLAR KAÇ KAÇ



Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.





Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir. Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Luiz Gustavo, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Vedat. Samassa, Uğur, Caner, Appindangoye, Goiano, Cofie, Claudemir, Mert Hakan, Emre, Yatabare, Kone. Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21:00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık olacak. Mücadeleyi beIN Sports canlı olarak yayınlayacak. Maç öncesinde Fenerbahçe 50 puanla 7. sırada bulunurken Sivasspor ise 54 puanla 3. sırada yer alıyor.Fenerbahçe'de Süper Lig'in 32. haftasındaki Sivasspor maçında taraftarların uzun süredir beklediği hamle geldi. Tahir Karapınar ve teknik ekip, Sivasspor mücadelesinde genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz'ı ilk 11'de görevlendirdi. Daha önce Türkiye Kupası'nda 2, Süper Lig'de ise 4 dakika olmak üzere kısa süreler alan Fenerbahçe'nin kendisinden çok şeyler beklediği 17 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de yer aldı.Serdar Aziz'in eksikliğinde Fenerbahçe'de daha önce stoper oynadığı bölümlerde eleştirilere maruz kalan Jailson yedek kulübesinde tutulurken, Ozan Tufan stopere çekildi.Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 28. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 27 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 5'ini Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas'taki müsabaka, ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de İstanbul'da 14. kez karşılaşacak. İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 13 maçtan 11'ini sarı-lacivertli ekip, birini kırmızı-beyazlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere bitti. Kadıköy'de Sivasspor'a 33 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 12 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki maçta ev sahibi ekip 2-1 galip geldi. Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda rakibine gol atmayı başardı.İsmi zaman zaman Galatasaray ile anılsa da bunu doğrulamayan ve ilk görüşmesini kulübü Fenerbahçe ile yapacağını menajeri aracılığıyla beyan eden Hasan Ali Kaldırım, yönetimden çağrı bekliyor. Sakatlığını atlattıktan sonra performansını arttırmaya başlayan Hasan Ali Kaldırım'ın futbolun başına getirilen Emre Belözoğlu'na takımda kalmak istediğini söylediği de iddia ediliyor. Kulübe yakın kaynaklar Caner Erkin'den vazgeçen Fenerbahçe'nin bir sol bek transferi yapacağını ve Hasan Ali Kaldırım'ın da takımda kalma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyorlar.Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Sivasspor ile oynayacakları zorlu maç öncesi arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Emre'nin takıma, ""Gençlerbirliği maçını artık geride bırakın. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Sivasspor maçı var. Hepiniz bu karşılaşmaya odaklanın, formanın hakkını verin. Kalan şansımızı çok iyi değerlendirelim, kalan üç maçı kazanıp, Avrupa kupalarına katılma hedefimizi sürdürelim" diye konuştu.Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında yaşanan 2 puanlık kaybın ardından üçüncülük mücadelesi verdiği rakipleriyle oynayacağı kritik maçlara kilitlendi. Sarı lacivertliler, bugün evinde üçüncü sırada yer alan Sivasspor, bir hafta sonra da deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Teknik heyet, Sivasspor maçı öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparken, alınacak 3 puanın Beşiktaş galibiyetiyle birleşmesi halinde Fenerbahçe için Avrupa yolunun açılacağını ifade etti. Teknik heyet, bunun yanı sıra takıma son vuruş konusunda daha dikkatli olunması uyarısında bulundu. Bilindiği gibi son Gençlerbirliği maçında Rodrigues uzatma dakikalarında yüzde 100'lük bir pozisyondan yararlanamamıştı. Antrenörler, "Herkes son vuruşta konsantrasyonunu yüksek tutsun. Kaçırdığımız pozisyonlar şampiyonluğa havlu atmamıza neden oldu. Avrupa biletini de son vuruş eksikliği yüzünden kaybetmeyelim" diyerek takımı motive ediyor.Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı öncesi 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Jailson ve Tolga Ciğerci, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Beşiktaş derbisinde cezalı olacak. 