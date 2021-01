CANLI YAYIN : Fenerbahçe Kayserispor izle

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, pazartesi günkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlığı devam eden Gökhan Gönül'ün de oynaması beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor.





Fenerbahçe, Attila Szalai'nin lisansını çıkardı. Szalai, bugün oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosuna alındı.

Takımla bir süredir idmanlara çıkan genç stoper, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda forma giyebilecek

Altay, Nazım, Lemos, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Doğan, Ramazan, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Avramovski, Campanharo, Lennon, Henrique, Kanga





Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, ligde pazartesi günü 49. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 48 maçta Fenerbahçe 29, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 105 golüne, sarı-kırmızılılar 50 golle karşılık verdi.







Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 8 maçtan sadece ikisini kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. 2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında geçen sezon Kayseri'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 8 müsabakada 32 gol atıldı.

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de oynadığı son 8 maçın 2'sini kazanabildi ⚔️https://t.co/w0FHs4pbVE



Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 23. kez karşı karşıya gelecek. M

İki takım arasında bugüne dek İstanbul'da oynanan 22 maçta Fenerbahçe 17, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin seyircisi önündeki 60 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi.

Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.





Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında pazartesi günü Kayserispor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. VAR hakemi olarak Halil Umut Meler görev alacak.Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisinin ardından son karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ilk devrenin son müsabakasını kayıpsız geçmek istiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya lider Beşiktaş'ın 2 puan arkasında 39 puanla ikinci sırada girdi.Fenerbahçe Spor Kulübü, sadece aşı olmuş sağlık çalışanlarımızın sarı-lacivertli takımın oynayacağı maçlarda misafir edilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. "Geçtiğimiz Mart ayında ülkemizde ilk kez tespit edilen, 11 aydır atılan tüm adımların ana belirleyicisi olan dünya genelindeki salgın sürecini, Sağlık Bakanlığımız nezdinde tüm ilgililerin yoğun çalışmaları ve sağlık çalışanlarımızın eşsiz fedakârlıklarıyla yönetiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada tüm dünya genelinde ve ülkemizde aşı konusunda yaşanan gelişmeler hepimiz için en büyük umuttur. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, tüm süreç boyunca canlarını ortaya koyarak, eşsiz bir mücadele veren ve aşı olarak hastalığa karşı korunmuş sağlık çalışanlarımızı, Fenerbahçe futbol, basketbol ve voleybol takımlarımızın, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ve Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabakalarımızda ağırlamak istediğimizi ilgili federasyonlara gönderdiğimiz resmi yazılarla ilettik. Sadece aşı olmuş sağlık çalışanlarımızın misafir edileceği müsabakaların, hem kendileri için bir moral olacağını hem de ülkemize aşının önemi ve gerekliliği konusunda mesaj vereceğini, normalleşmeye giden süreçte aşı olmanın önemli bir dönüm noktası olduğu gerçeğini vurgulayacağına inanıyoruz.Fenerbahçe Kulübü, 3,5 yıllığına kadrosuna kattığı yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil'e toplamda 9 milyon avro yıllık ücret ödeyecek. Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Mesut Özil transferinin maddi boyutu konusunda bilgi verildi. Mesut'un sözleşmesini feshettiği İngiltere'nin Arsenal Kulübüne herhangi bir transfer bedelinin ödenmeyeceği bildirildi. Sportif sonuçlara bağlı olarak en fazla 1 milyon 750 bin avro ödemesi yapılacağı kaydedildi. Bu sezonun ikinci yarısı için herhangi bir para almayacak 32 yaşındaki futbolcuya 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üçer milyon avro garanti ücret ve toplamda 550 bin avro imza parası ödeneceği aktarıldı.Fenerbahçe istediği verimi alamadığı santrforları Kemal Ademi ve Papiss Cisse'yi takımdan göndererek bu bölgeyi yıldız bir isimle daha güçlendirecek. A Spor'un haberine göre Kanarya, gündemine Leicester City ekibinde forma giyen Nijeryalı golcü Kelechi Iheanacho'yu aldı. Öte yandan, oyuncunun kulübüne henüz resmi bir teklif yapmayan Fenerbahçe, bu transfer için İngiliz ekibinin kapısını kiralama formülü ile çalacak. 1996 yılında Nijerya'da doğan Iheanacho, futbola ülkesinin takımlarından Taye Academy'de başladı. Daha sonra yeteneğini fark eden Manchester City scoutları tarafından U18 takımına alındı. 2015 yılında Manchester City'nin A takımına alınan yıldız futbolcu, 2017 yaz transfer döneminde Leicester City'e 27,7 milyon Euro'ya transfer oldu.Galatasaray'ın kadrosuna katmak için görüşmeleri devam ettiği İrfan Can Kahveci transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna katarak dengeleri değiştiren Fenerbahçe dün Başakşehir kulübüne resmi bir yazı göndererek İrfan Can Kahveci'ye talip olduklarını bildirdi. Sarı lacivertli yönetim transfer görüşmesi için bugün bir görüşme talep etti ve Başakşehir kulübü de bu görüşmeyi kabul etti. Taraftar bugün bir araya gelecek ve Fenerbahçe yönetimi milli yıldız için resmi teklifini sunacak. Başakşehir'in 25 yaşındaki milli yıldız için 10 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği öğrenildi. Milli yıldız İrfan Can Kahveci'nin transfer konusunda Galatasaray ve ya Fenerbahçe diye taraf seçmediğini, hangi takım olursa transfer olabileceğini yönetime iletti.Fenerbahçe Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor'u sahasında ağırlıyor. Şampiyonluk yolunda yara almadan yoluna devam etmek isteyen Sarı Lacivertliler'de maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Macar savunmacı Atilla Szalai'nin lisansı çıkartıldı. 23 yaşındaki futbolcu görev verilmesi halinde bu akşamki Kayserispor maçında forma giyebilecek. Erol Bulut'un savunmadki eksiklerden dolayı da genç futbolcuya formayı vermesi bekleniyor.