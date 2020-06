CANLI YAYIN : Fenerbahçe Kayserispor izle

İLGİLİ VİDEO

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Bu maçı canlı, reklamsız ve HD izlemek için buraya tıklayarak Digitürk'e abone olmanız gerekmektedir. İşte Fenerbahçe Kayserispor maçından son dakika gelişmeleri....Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak maçı Sporx Canlı Anlatım Servisi'nden anbean takip edebilirsiniz. Yeni tip koronavirus (Kovid-19) pandemisi sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son 6 maçında galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, kalan bölüm öncesinde iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor karşısında takımın başında Tahir Karapınar yer alacak. Eski teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan sarı-lacivertlilerde son olarak altyapı koordinatörlüğü görevine getirilen Karapınar, takımın başında sahaya çıkacak.Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 22. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek İstanbul'da oynanan 21 maçta Fenerbahçe 16, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul'da son 3 lig maçı oldukça gollü skorlarla tamamlandı. Ekipler arasındaki İstanbul'daki son maçı Kayserispor 3-2 kazanırken, ondan önce buradaki 2 karşılaşma 3-3'lük skorlarla sonuçlandı. Fenerbahçe'nin seyircisi önündeki 58 golüne, Kayserispor 27 golle yanıt verdi. Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 62. sezonu yaşanan ligin tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.87 günlük aranın ardından tekrar geri dönen Süper Lig'de ilk olarak Kayserispor ile rakip olan Fenerbahçe'de değişiklikler dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde arada göreve getirilen "geçici teknik adam" Tahir Karapınar, bu sezon ilk kez denenen bir kadroyu sahaya sürdü. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunduğu belirtilen Max Kruse kadroda yer almazken, sakatlığını yeni atlatan Vedat Muriqi yedek kulübesinde başladı. Hasan Ali'nin cezalı olduğu haftada, daha önce de bekte şans bulan Deniz Türüç formayı alırken, taraftarın çok şeyler beklediği Ferdi Kadıoğlu da bu sezon ligde 2. kez 11'de şans buldu. Öte yandan Isla'nın sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında Nabil Dirar da sağ beke geçti.Fenerbahçe camiasının çok şeyler beklediği genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz, 27. haftada oynayacakları Kayserispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe için elinden geleni yapacağını söyleyen 16 yaşındaki futbolcu, "Ülkemiz olarak en iyi şekilde atlattık. Tamamen bitmemiş olsa da iyi durumda ki sahaya çıkabiliyoruz. İyi hazırlandık, kadroyu hazırladık. Çalışıyorum, bu camia için elimden geleni yapacağım. Ben burada büyüdüm." ifadelerini kullandı.Ömer Faruk Beyaz, Kayserispor karşısında forma giyerse Fenerbahçe formasıyla ilk kez resmi bir maçta oynamış olacak.Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki İsmail Yüksek, Fenerbahçe'ye transferi ilgili açıklamalar yaptı. Gölcükspor'dan transfer edilen İsmail Yüksek, "Tuttuğum takıma (F.Bahçe) gitmek çok güzel bir duygu. Heyecandan uyuyamadığım geceler oluyor. Ancak şu an burada 6 maçım daha var. Öncelikle Gölcükspor'a odaklandım" diye konuştu. İsmail Yüksek'i Gölcükspor'daki antrenörü Ömer Faruk Uzuner anlattı. Uzuner, "İsmail iki ayağını da çok iyi kullanabilen fuleli bir oyuncu. Savaşçı yanı Tuncay Şanlı'ya benziyor. Onu daha net anlatabilmem için örneklerle tarif etmem gerekirse sol ayağını Babel gibi kullanıyor. Topu gelişine kontrol etmeden yırtıcı vuruşlar yapıyor. Öyle ters çalımları var ki; ben onu Ortega'ya benzetiyorum hep. Yine örneklerle sıralamam gerekirse Ceyhun Eriş gibi her pozisyonda şut atmayı seviyor. Ama nokta bir taraf isterseniz ben İsmail Yüksek'i stil olarak bire bir Mert Hakan Yandaş'a benzetiyorum" dedi. Fenerbahçe gibi bir takımda adaptasyon sürecinin çok önemli olduğunun altını çizen Uzuner, "Ona sahip çıkacak bir yönlendirici olması çok mühim. Bu konuda ben Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olarak gördüğüm Emre Belözoğlu'na çok güveniyorum. Onun sayesinde adaptasyon sürecini iyi geçer, ilk 25 kişilik kadroda tutunmayı başarırsa forma şansı bulacaktır" ifadelerini kullandı.Paris Saint-Germain, Almanya doğumlu Kamerunlu hücum oyuncusu Eric Maxim Choupo-Moting'e sözleşme uzatma opsiyonunun kullanılmayacağı ve gelecek sezon kadrosunda düşünülmediği için sözleşmesinin yenilenmeyeceği bildiriminde bulundu. Fransız televizyonu RMC Sport'ta yer alan habere göre; 1 Temmuz'da serbest oyuncu konumuna gelecek olan Choupo-Moting, yeni kulüp arayışlarına başladı. Choupo-Moting'e menajeri aracılığıyla ulaşan kulüplerin Fenerbahçe ve Schalke 04 olduğu belirtildi. Her iki kulüple de ön görüşmeler yapan Choupo-Moting'in menajerlik şirketi ROGON, önümüzdeki günlerde maddi konularda da toplantılar yapacak ve oyuncuya teklifleri sunacak. Schalke ve Fenerbahçe arasında son kararı Choupo-Moting verecek. Hamburg'da göstediği performansla dikkat çeken Choupo-Moting, 2011'de Mainz'a ve 3 sezon sonra Schalke'ye gitti. Schalke'de 3 yıl forma giyen Kamerunlu oyuncu, 2017 yazında bon servissiz olarak Stoke City'e transfer oldu. Stoke'ta etkili performanslar gösteren Choupo-Moting, 2018 yazında PSG ile sözleşme imzaladı. PSG'de 48 maça çıkan ve çoğunlukla sol önde oynayan Moting, 8 gol atıp 3 asist yaptı.Yaşı: 31Boyu: 1.91Ayak: SağUyruk: Kamerun-AlmanyaMevkisi: Sol Açık-ForvetOynadığı Kulüpler: Hamburg, Nürnberg, Mainz, Schalke, Stoke, PSGFenerbahçe, Kayserispor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Max Kruse forma giyemeyecek. Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmesi durumunda Kasımpaşa deplasmanında cezalı duruma düşecek.Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, ligde yarın 48. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 47 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 49 golle karşılık verdi. İki takım arasında bu sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 7 maçtan birini kazanabildi. Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. Geçen sezon ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında bu sezonki tek lig maçını da yine Kayserispor sahasında 1-0 kazandı. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 7 müsabakada taraftarlar toplam 29 gol izledi.Süper Lig maçları internet üzerinden nasıl izlenir? 