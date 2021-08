CANLI YAYIN : Fenerbahçe Antalyaspor izle

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA

🏟️17 maç

🟡14 galibiyet

🔵3 beraberlik



Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de çıktığı 17 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Vitor Pereira, yeni dönemde evinde perdeyi Antalyaspor maçı ile açacak.



21:45 vs Ersun Yanal 🔴 pic.twitter.com/RBJq8dm8x8



— Sporx (@sporx) August 22, 2021

Fenerbahçe - Antalyaspor

📍Kadıköy ⏰21.45



Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor'u ağırlayacak. https://t.co/eubA5CRVPX



— Sporx (@sporx) August 22, 2021

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Antalyqaspor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. VAR hakemi olarak Fırat Aydınus görev yapacak. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı olarak beIN Sports'ta yayınlanacak.Ligin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, Antalyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor Antalyaspor ise sahasında oynadığı ilk hafta müsabakasında Göztepe ile 1-1 berabere kalmıştı.Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Enner Valencia'nın durumu ise müsabaka saatinde belli olacak. Lisansı çıkarılan yeni transferlerden Güney Koreli stoper Min-jae Kim ise teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak.Altay, Tisserand, Min Jae, Szalai, Osayi, Sosa, Gustavo, Ferdi, Zajc, Mesut, SamattaBoffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Ghacha, Fredy, Mukiaru, WrightFenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 50 maçın 32'sini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı. Sarı-lacivertli takımın 90 golüne, Akdeniz temsilcisi 43 golle karşılık verdi.Fenerbahçe'nin bu yaz kadroya kattığı ve köprücük kemiği kırıldığı için yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Serdar Dursun, Almanya'da konuştu. Almanya'dan ayrılma nedeni sorulan 29 yaşındaki futbolcu, "Açıkçası artık 2. Lig'de oynamak istemedim. Fenerbahçe'ye gitmek, benim için harika bir karar oldu. Fenerbahçe'de olanlar inanılmaz. Atmosfer, hava sadece Bayern Münih ve Dortmund ile kıyaslanabilir. Şu anda çok zevk alıyorum." dedi. Sakatlanmasaydı ilk 11'de olacağını belirten golcü futbolcu, "Maalesef sakatlığım nedeniyle bir operasyon geçirmek zorunda kaldım, yazık oldu. Sakatlanmasaydım ilk 11'de olurdum." ifadelerini kullandı. Serdar Dursun, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynadığı ilk hafta maçında 25 dakika süre aldı.Serdar Dursun'un yokluğu, Valencia'nın da sakatlıktan yeni dönmesi nedeniyle Samatta'nın bugün ilk 11'de maça başlaması bekleniyor. Teknik direktör Vitor Pereira, tecrübeli oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştirirken, kendisine olan güvenini yineledi. Mbwana Samatta da, "Üstüme düşeni yapacağım. Gol atıp takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi. Al-sat dengesi nedeniyle UEFA listesine adı bildirilmeyen Samatta, Helsinki maçında kadroda yer almamıştı.Sezon öncesi çıktığı 7 hazırlık karşılaşmasında 5 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Sarı-Lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u, Avrupa Ligi'nde de Play-Off turunda Helsinki'yi 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Teknik direktör Vitor Pereira, Antalyaspor karşısında da öğrencilerinden zafer bekliyor. Maç toplantısında 'seri' vurgusu yapan Portekizli çalıştırıcı, "Birçok oyuncumuz sakat. İçinde bulunduğumuz durum kolay değil. Ancak sahaya 11 kişi çıkıyorsak sorun yok. Burası Fenerbahçe ve asla hiçbir şey bahane olamaz. Önemli olan sahada ortaya koyacağımız takım ruhu. Galibiyet alışkanlığımızı Antalyaspor önünde de sürdüreceğiz. Sizden 3 puan ve iyi futbol bekliyorum" sözleriyle oyuncularına seslendi. Oyuncularından agresif ve baskılı bir oyun isteyen Pereira, kaybedilen topların ardından hemen 3. bölgede pres yapılmasını istedi. Antalyaspor'un hızlı hücum silahlarına sahip olduğunun altını çizen başarılı teknik adam, geriye dönüşlerde savunma oyuncularına dikkatli olmalarını söyledi.Kadroda düşünülmeyen isimlerle bir an evvel yollarını ayırmaya çalışan Fenerbahçe'de sıra Nabil Dirar'a geliyor. Şu anda maç kadrolarına alınmayan Faslı futbolcu ile görüşmeler devam ediyor. Herhangi bir teklifin olmadığı 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesine ise 1 yıl daha var. Dirar bu sebepten dolayı 1 yıllık parasını peşin olarak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim de sözleşmenin feshi için orta yolu bulmaya çalışıyor. (Milliyet)Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Portekiz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı... A Bola'nın haberine göre Sarı-Lacivertliler, Belçika ekibi Antwerp ve bir İskoç takımıyla birlikte 26 yaşındaki sağ bek Tiago Esgaio'yu istiyor. Portekizli oyuncu 1 Temmuz'da Braga ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak yeni kurallara göre oyuncu, 16 hafta içinde başka takıma bonservisiyle transfer olamıyor. Fakat futbolcunun kiralık olarak gitmesinde ise bir engel bulunmuyor. Braga, Manchester City'den 19 yaşındaki sağ bek Yan Couto'yu istiyor ve bu transferin bitmesi an meselesi olduğu için Portekiz ekibi 26 yaşındaki Esgaio'yu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Üç takım Esgaio için girişimlerini sürdürürken Teknik Direktör Vitor Pereira'nın ikili ilişkilerini kullanarak Fenerbahçe'yi transferde avantajlı konuma getirdiği de gelen bilgiler arasında. Couto, Braga'nın yolunu tutarsa, Esgaio da Sarı-Lacivertli formayı kiralık olarak giyebilir.Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı 25 maçın 20'sini kazandı, 3'ünü kaybetti. İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu müsabaka 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra iç sahada kırmızı-beyazlı ekiple yaptığı 24 maçtan 20'sini kazandı, birinde ise berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibine sadece 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de 1-0 ve 2019-2020'de ise aynı skorla mağlup oldu. İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 57 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 20 gol gördü.Transferin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, bir isimde daha mutlu sona ulaşıyor. Sarı-lacivertliler, yollarını ayırdığı Caner Erkin'in yerine bir süredir ilgilendiği Sead Kolasinac'ı getirmek için yoğun uğraş verdi, artık son aşamaya gelindi. Sarı-lacivertlilerin bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu İngiliz ekibi Arsenal'den Boşnak futbolcu Kolasinac ile 3 senelik anlaşmaya çok yakın olduğuöğrenildi. İngilizlere göre Arsenal forması giyen Boşnak yıldız Sead Kolosinac için Mesut Özil transferinde olduğu gibi maaşının bir kısmını Arsenal ödeyecek. Kolasinac'ın sözleşmesinin erken feshi için İngiliz kulübüyle prensipte anlaşmaya vardıği, Fenerbahçe'den bazı bonuslar da alacağı kaydedildi. Fenerbahçe ile yıllık 1.8 milyon euro'ya el sıkışıldığı belirtilen 28 yaşındaki sol bekin kısa süre içinde Türkiye'ye geleceği ifade ediliyor. 2017 yılında bedelsiz olarak Schalke'den Arsenal'e transfer olan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonu eski takımında kiralık geçirdi. 27 resmi maçta 1 gol atıp, 1 asist yapan Kolasinac 38 kez Bosna Hersek milli takımında oynadı. Arsenal'de birlikte forma giyen Mesut Özil ve Sead Kolasinac, 2019'da İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğramıştı. Bu tatsız olay, iki isim arasında bağları çok güçlendirdi. Çok önemli bir tecrübeye sahip olan Kolasinac 78 kez Premier Lig'de forma giyerken 2 gol atıp 13 asist yaptı. Boşnak yıldız, Bundesliga'da ise 111 karşılaşmada oynadı. Bu maçlarda 5 gol ve 9 asistlik performans sergileyen Kolasinac güçlü fiziği ile ön plana çıkıyor. 20 Haziran 1993 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Sead Kolasinac, kariyerine Karlsruhe altyapısında başladı. Başarılı sol bek, sırasıyla Hoffenheim, Stuttgart, Schalke 04 ve Arsenal formaları giydi. Arsenal'de Mesut Özil'le de birlikte oynayan Kolasinac'ın güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro. Fenerbahçe bu sezon kadrosunu Serdar Dursun, Caulker, Min Jae Kim, Çağtay Kurukalıp ve Burak Kapacak ile güçlendirmişti. Sead Kolasinac'ın 6. transfer olması bekleniyor.Fenerbahçe'de kadro sıkıntısı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer çalışmaları devam ediyor. 8 Eylül'de bitecek transfer süresinin sonuna kadar en az üç transfer yapacak olan sarı-lacivertliler bir yandan da sakatlık sorunları ile boğuşuyor. Giden oyuncuların yeri tam olarak dolmadığı gibi takviyeler de tamamlanmadı. Bu nedenle zamana ihtiyacı olan Fenerbahçe'de mevcut birçok oyuncudan sakatlıklar sebebiyle faydalanılamıyor. Mert Hakan, Pelkas, Novak, Serdar Dursun ve İrfan Can gibi ilk 11'de oynayan ya da güçlü alternatif olan isimler sakat ve milli takım arasına kadar yok. Sakatlığı sebebiyle son iki resmi maçta görev yapamayan Valencia takıma kademeli olarak katılmaya başlasa da bugün Antalyaspor karşısında riske edilmeyebilir. Valencia oynarsa adalesinden tekrar sakatlanabilir. Bunun yanısıra Ozan Tufan da Watford'a transfer oldu. Sakatların iyileşmesi, transferlerin bitmesi ve gerçek anlamda yeni sezonun kadrosunun oluşması milli aranın ardından yani eylül gerçekleşecek. Bu nedenle eylül ayı ortasına kadar sarı-lacivertli takımın tam kadro şekilde sahada yer alması mümkün gözükmüyor. Milli takım arası 7 Eylül Salı günü Hollanda ile oynanacak maç ile sona erecek. Transfer dönemi ise 8 Eylül Çarşamba günü kapanacak.Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti. Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 50 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.Genoa, Diego Perotti transferine nokta koymak için Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesini fesh etmesini bekliyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Genoa, kısa süre içerisinde Diego Perotti transferini açıklamayı umuyor. Perotti ile Fenerbahçe arasındaki sözleşme fesih görüşmelerinin devam ettiği ve feshin her an duyurulabileceği belirtildi. 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 2014-2016 yılları arasında Genoa forması giymişti. Geçen sezon Roma'dan Fenerbahçe'ye bonservissiz olarak transfer olan Arjantinli hücumcu sarı lacivertli formayla yalnızca 4 maça çıkabildi ve 3 gol kaydetti.