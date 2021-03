CANLI YAYIN : Fenerbahçe Antalyaspor izle

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Fenerbahçe - Antalyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Göztepe mağlubiyetinin ardından geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor'u deplasmanda yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u da devirerek zirve yolunda iddiasını korumayı planlıyor. Fenerbahçe, Antalyaspor müsabakası öncesinde 54 puanla 3. sırada bulunuyor.

Antalyaspor ise 10. sırada girdiği haftada 34 puanı bulunuyor.

Henüz sakatlıklarını tam olarak atlatamayan Sadık Çiftpınar ve Luis Gustavo maç kadrosunda yer almayacak. Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle durumu hafta sonu değerlendirecek olan Caner Erkin ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Diego Perotti de kadroda bulunmayacak.

Ayrıca Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş ise cezaları nedeniyle Antalyaspor'a karşı yoklar.

Konuk Antalyaspor'da tek eksik Ufuk Akyol olarak görülüyor.

Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Pelkas, Mesut, Osayi, Thiam

Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Gökdeniz, Amilton, Orgill

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can Kahveci maçta sarı kart görmeleri halinde Konya deplasmanına götürülmeyecek.

Diğer yandan takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışan Caner Erkin de kart sınırında.





Kadıköy'de oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Fenerbahçe, lig tarihinde sadece bir kez üst üste üç iç saha yenilgisi aldı



vs Konyaspor

vs Beşiktaş

vs Yeni Malatyaspor



