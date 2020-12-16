(CANLI YAYIN) Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm 16 Aralık 2020 Çarşamba TV8

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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlı yayın son bölüm olarak TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Her zaman olduğu gibi yine Çarşamba günü yayınlanacak bölüm bu hafta 16 Aralık gününe denk geldi ve izleyiciler yeni bölümü merakla bekliyor. Peki bugün Doğduğun Ev Kaderindir saat kaçta hangi kanalda ne zaman? Doğduğun Ev Kaderindir 24. bölüm canlı yayın, Doğduğun Ev Kaderindir canlı yayın izle son bölüm 16 Aralık 2020 Çarşamba detaylarını haberimizde okuyabilirsiniz.Zeynep'in kararlı tutumuyla bir kez daha karşı karşıya kalan Mehdi bu kadarının haksızlık olduğunu düşünmeye başlar. Artık kendisinin de farklı bir yol izlemesinin zamanı geldiğini düşünür. Önüne konulan boşanma dilekçesiyle daha da hırslanır ve kritik bir karara imza atar.Doğduğun Ev Kaderindir 23. Bölüm Mehdi, öfkeden Zeynep'in arabasını parçaladı. Daha sonra ablasının vurulduğu haberini alan Mehdi yıkılır. Yoğun bakımdaki ablasıyla konuşan Mehdi, hüngür hüngür ağlar. Müjgan, Mehdi'nin kollarında can verir. Ablasının ölümüyle gözü dönen Mehdi, Burhan'ın üvey oğlunu boğazlar. Zeynep, Mehdi'yi sakinleştirmeye çalışır.Doğduğun Ev Kaderindir, "kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya" ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.