(CANLI YAYIN) Bir Zamanlar Kıbrıs izle 4. bölüm izle

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Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölüm izle ekranlardaki yerini alıyor. Büyük merakla beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 4. bölümünde heyecan verici olaylar gerçek hayattan uyarlama şeklinde izleyicisi ile buluşacak. TRT 1'de saat 20:30'de canlı yayınlanacak dizinin 4. bölümünde yaşanan olaylar ilgiyle takip edilecek. Gerçek olaylardan yola çıkarak hazırlanan "Bir Zamanlar Kıbrıs" güçlü oyuncu kadrosu, sarsıcı hikayesi ve dönemi tüm ayrıntılarıyla yansıtan başarılı prodüksiyonuyla perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olacak.Kemal, Ankaralı ile İnci'nin yolu ise büyük bir sürprizle Derviş 'le kesişir. Kemal, İnci-Müge ve diğer tüm esirlerin hayatını kurtarmak için hayatını ortaya koyar. Ankaralı ise yeni tanıştığı Kemal'in fedakarlığına şahit olduğunda onunla uzun süre yürünecek bir yol arkadaşlığının başladığını anlar. Ancak Kemal ve Ankaralının ilk karşılaşmaları oldukça sert olur. Derviş'in nasıl hayatta kaldığı ortaya çıkarken, yeni hedefi esir tutuldukları yerden İnci ve Müge'yi kaçırıp onları Kemal'e ulaştırmaktır.Diğer yandan Ankaralının nişanlısı Ayşe gizlice girdiği macera sonucu uzun süre sonra ilk kez nişanlısı ile irtibata geçer. İki sevgilinin duygu yüklü hikayesinde büyük bir sürpriz vardır: Ankaralının gizli görevle bulunduğu Almanya günleri ve Ayşe ile tanışmaları bir aşk hikayesi olarak ekranlara geliyor.Makaryos güçleri Lefkoşa'yı ele geçirip Rauf ve Dr Küçük'ün karargahı düşerken Türkiye, Kıbrıs'a müdahale kararı alır. Kıbrıs Türkü varını yoğunu ortaya koyup direnirken tükenmekte olan zamana karşı Türk jetleri onların yardımıma yetişebilecek midir?İnci ve Müge, esirhaneden ilk kez dışarı çıkarken; Ankaralının nişanlısı Ayşe ise aşkı için büyük bir çılgınlığın eşiğindedir.Kızı ve karısının öldürüldüğünü düşünen Kemal'in şimdi tek amacı vardır, durumu iyice ağırlaşan babasını ve gittikçe eksilen göç kafilesini, Ankaralı'nın kurduğu çadır kente sağ salim götürebilmek. Kemal, onları kontrol noktasından geçirebilmek için kendini feda etmeye karar verir. Ama bunun farkına varan biri vardır.Ankaralı ise Lefkoşa'da biriken yaralıların ve Binbaşı Nihat'ın ailesinin naaşlarının Türkiye'ye sevk edilebilmesi için bir intihar görevine girer; adadaki İngiliz yüksek komiserliğini tek başına basacak, Türkiye'nin yardım uçağının yaralıları alıp kalkması konusunda onlara dair elindeki büyük kozu kullanacaktır. Bu kozun kaynağı Sovyetler Birliği'dir. Ankaralı'yı bu bölüm Sovyetler Birliği'nde görev yaptığı zamanlarda bir Azeri Türkü olarak izleyeceğiz.İnci ve Müge, esirhaneden ilk kez dışarı çıkarken; Ankaralı'nın nişanlısı Ayşe ise aşkı için büyük bir çılgınlığın eşiğindedir.Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği dizinin çekimleri, ada halkının da yoğun ilgisiyle geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı.Tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini ekrana taşıyacak olan, adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 yılı itibarıyla ekranlara gelecek.TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs 4. bölümün ekranlara geleceği tarih belli oldu. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 4. bölümü 22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanacak ve izleyiciler tarafından izlenebilecek.