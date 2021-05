CANLI YAYIN : Beşiktaş Karagümrük izle

BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maçı Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele VAR hakemi olarak Ümit Öztürk görev yapacak. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

🆚Beşiktaş - Karagümrük

👤Ali Palabıyık

📺VAR: Ümit Öztürk



🆚Fenerbahçe - Sivasspor

👤Halis Özkahya

📺VAR: Hüseyin Göçek



🆚Denizlispor - Galatasaray

👤Abdülkadir Bitigen

📺VAR: Koray Gençlerler



🆚Konyaspor - Trabzonspor

👤Ali Şansalan

📺VAR: Erkan Özdamar pic.twitter.com/gHXs6ANWvP



— Sporx (@sporx) May 11, 2021

Beşiktaş Karagümrük maçı öncesi son durum

Ligde oynadığı son karşılaşmada Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren siyah-beyazlılar, 25 galibiyet, 6 galibiyet, 7 yenilgi ve 81 puanla lider durumda bulunuyor.

Süper Lig'deki ilk sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan Fatih Karagümrük ise 14 galibiyet, 12'şer yenilgi ve beraberlikle 54 puan toplayarak sıralamanın 9'uncu basamağında yer alıyor.

Beşiktaş bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada ise rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ta cezalı Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları süren Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Gökhan Töre kamp kadrosuna alınmadı. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan N'Koudou ise kadroya dahil edildi.

Karagümrük'te stoperler Gaston Campi ile Fatih maç kadrosunda olmayacak.

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, NSakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, NKoudou, Larin

Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Ndao, Castro, Lens, Borini

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta salı günü oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Josef de Souza'nın üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular salı günüki mücadelede sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin son maçında Göztepe karşısında forma giyemeyecek.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisi için 200 bin TL ödeyecekti ama galibiyet gelmedi. Oyuncularına sonsuz güvenine devam eden siyah-beyazlıların başkanı, derbide veremediği primi Karagümrük mücadelesi için ayırdı.https://t.co/Mt5XlC7mHG



— Sporx (@sporx) May 11, 2021

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, 36 yılı aşkın bir süre sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etme hakkı yakalayan Fatih Karagümrük ile ligde 9 maç oynadı.

Rakibini 9 maçta 6 kez mağlup eden Beşiktaş, 2 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Fatih Karagümrük ise siyah-beyazlı rakibini ligde bir kez mağlup edebildi.



Uzun bir süre sonra Süper Lig'de mücadele etme hakkını yakalayan Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, bu sezon dışında son olarak 4 Mart 1984'te karşı karşıya geldi.

1959-1960'da oynanan maçlarda Beşiktaş, rakibine 2-0 ve 4-1 üstünlük kurarken, 1960-1961'deki maçlardan birini 1-1 beraberlikle tamamlayıp birinden 2-1 galip ayrıldı.

1961-1962'de ilk maç Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci devredeki karşılaşmada 2-2 eşitlik yaşandı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün küme düştüğü 1983-1984 sezonunda ise rakibine 4-0 ve 4-1 üstünlük kurdu. Bu arada Süper Lig, 1959 ve 1962-1963 sezonlarında iki ayrı grup olarak organize edilirken, iki takım farklı gruplarda yer aldıkları için karşı karşıya gelemedi.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü son olarak 29 Eylül 1983'te konuk ederken, bu karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Beşiktaş ile Karagümrük arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Sergen Yalçın'ın favorisi Crotone'de forma giyen Simy. Ancak sözleşme gereği sadece 1.6 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olan Simy'yi pek çok takım istiyor. Beşiktaş yönetimi bu nedenle alternatifleri de masaya koydu. Sergen Yalçın'ın gözüne çarpan ilk isimse M'Baye Niang oldu. 1.5 milyon euro kiralama ve satın alma opsiyonu ile Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına gönderilen 26 yaşındaki Senegalli golcü gündeme geldi. Al Ahli'de Rumen teknik adam Regechampf ile çalışmak istemediği için kadro dışı bırakılan Niang için bonservisini elinde bulunduran Rennes ile temas kuruldu. Beşiktaş'ın santrfor adaylarından M'Baye Niang, bugüne kadar profesyonel kulüp kariyerinde 287 resmi maçta görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 63 kez havalandıran Senegalli forvet, 31 de asist yaptı ve toplamda 94 gole direkt olarak katkı sağlamayı başardı.Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran Anderson Talisca'ya transfer için sürpriz bir talip çıktı. Kısa bir süre önce Fenerbahçe ile adı anılan Moussa Marega'yı bonservissiz olarak kadrosuna katan Suudi Arabistan takımı Al Hilal, bu kez Andersn Talisca'yı kadrosuna katabilmek için çalışmalara başladı. Al Hilal, Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'den Anderson Talisca'yı transfer edebilmek için teklifini yaptı. İtalyan Sebastian Giovinco'nun yerine Taslica'yı düşünen Al Hilal, Brezilyalı yıldız ve menajeriyle görüşmek gerçekleştirdi. Anderson Talisca'ya iki yıllık sözleşme teklif eden Al Hilal, Guangzhou Evergrande'ye de bonservis bedeli olarak 5 milyon euro önerdi. Ancak Çin ekibi, 6 milyon euro altında bir rakamı kabul etmeyi düşünmediğini bildirdi. Öte yandan Çin'de yabancı futbolculara getirilen maksimum 3 milyon euro maaş sınırı nedeniyle Talisca'nın Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak baktığı öne sürülürken; Al Hilal ile Guangzhou Evergrande arasında anlaşma sağlanabileceği belirtildi.Beşiktaş'ta maç kadrosuna alınan Kevin N'Koudou'dan gelen haber camiayı mutlu etti. Sakatlığı yüzünden derbide forma giyemeyen Fransız yıldız dün Sergen Yalçın'la görüştü. N'Koudou'nun, "Ağrılarım sürüyor, tam olarak hazır değilim ama bu maçta mutlaka oynamak zorundayım. Arkadaşlarımı yalnız bırakamam" ifadesini kullandı. Bugün maç öncesi iğne yapılacak olan yıldız futbolcunun ilk 11'de olması bekleniyor. Dünkü idmanda da yer alamayan Vincent Aboubakar ise yine takımdaki yerini alamayacak. Kamerunlu yıldızın Göztepe maçında da forma giyemeyeceği, Antalyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcandığı öğrenildi.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig' in son dönemecinde takıma hem maddi hem de manevi olarak desteklerini her fırsatta gösterdi. Başkan, Galatasaray maçı öncesi 3 maçlık galibiyet periyodunda takıma kişi başı 310 bin TL prim verdi. Başkan Çebi, Galatasaray derbisi için de 200 bin TL ödeyecekti ama galibiyet gelmedi. Oyuncularına sonsuz güvenine devam eden siyah-beyazlıların başkanı, derbide veremediği primi Karagümrük mücadelesi için ayırdı. Takımın prim için değil şampiyonluk için mücadele ettiğini bilen Çebi, sürekli tesislere giderek oyuncularını yalnız bırakmıyor.Galatasaray derbisinde hücumda varlık gösteremeyen siyah-beyazlılarda, Karagümrük maçı öncesi kondisyon değil motivasyon yüklemesi vardı. Süper Lig'de son iki maçını kazanarak şampiyon olmak isteyen Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın futbolcularını sahaya odaklayarak şampiyonluk sözünü almış durumda. Takımından Karagümrük maçında 3 puan isteyen Yalçın, savunmacıları da dahil olmak üzere herkese antrenmanda hücum çalıştırdı. Şut idmanında stoperler ve bekleri de kullanan deneyimli hoca Karagümrük karşılaşmasına nasıl çıkılacağının mesajını vermiş oldu. 6 önemli oyuncusundan yoksun olarak zorlu karşılaşmada yer alacak olan siyah- beyazlılarda teselli N'Koudou ve Mensah'an dönüşü oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Fransız futbolcuya ihtiyaç duyduğunu belirtirken adını tereddütsüz 11'e yazdı. Gökhan Töre'nin yokluğunda Cyle Larin'i santrfora çekecek olan Yalçın, sol kanatta N'Koudou'yu görevlendirecek. Oynadığı son maçlarda Ghezzal'ın asistlerini geri çevirmeyen 26 yaşındaki oyuncudan beklentiler her zamankinden daha yüksek.Beşiktaş şampiyonluk için yeniden kenetlendi. Derbideki 3-1 yenilgi sonrası takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2'ye, Galatasaray'la 3'e düşüren siyah beyazlılar final niteliğindeki Karagümrük maçı için sabırsızlanıyor. Hem teknik ekip hem de futbolcular son haftaya şampiyonluk için beraberliğin yeteceği şekilde girmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray mağlubiyeti sonrası futbolcularıyla yaptığı konuşmada "Başınızı kaldırın. Bir maç kaybettiniz, şampiyonluğu değil" demişti. Siyah beyazlı oyuncular da dünkü çalışma öncesi hocalarına galibiyet sözü verdi. Takımın liderlerinden Josef de Souza, "Buradan sonra şampiyonluğu bırakmayacağız. Hepimiz buna inandık ve sizleri utandırmayacağız" diyerek inancını ortaya koydu. Öte yandan Beşiktaş yönetimi de takımın motivasyonu için üzerlerine düşeni yapıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ dün takımın yaptığı çalışmayı izledi, teknik heyet ve futbolcularla konuşmalar yaparak takıma moral verdi. Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'a teselli haberi N'Koudou'dan geldi. Son iki maçta forma giyemeyen Fransız oyuncu dün akşamki idmanda takımla çalıştı. Sergen Yalçın'ın bugünkü karşılaşmada N'Koudou'ya ilk on birde görev vermesi bekleniyor. [Türkiye]Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük maçının şampiyonluk yolundaki en kritik müsabaka olduğunu düşünüyor. Tesislerde futbolcularıyla bir araya geldiği toplantıda son uyarılarını yapan siyah-beyazlı hoca, Galatasaray karşısında alınan yenilginin kendilerini hedeften saptırmadığını dile getirdi. Karagümrük maçını kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Yalçın'ın oyuncularından fedakarlık istediği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, "Takımdaki uzun süreli sakatlıklar yüzünden omuzlarınızdaki yük daha da ağırlaştı. Bazılarınız sakat sakat oynuyor. Ancak 5 gün içinde oynayacağımız 2 maçla ligi bitireceğiz. Biraz daha dişinizi sıkın. Yaptığınız bu fedakarlıkları kimse unutmaz. Bu ligin lideri biziz, zirveyi asla bırakmayın" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Ayrıca Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın futbolcularıyla yaptığı toplantıda rakipleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Karagümrük'ün çok sayıda teknik ve yetenekli isme sahip olduğunun altını çizen başarılı teknik adam "Çok tecrübeli bir kadroları var. Teknik kapasitesi yüksek bir ekip. Sakin ve kısa paslarla atağa çıkıyorlar. Karagümrük topla oynamayı, topa sahip olmayı seven bir takım" ifadelerini kullandı. Karagümrük'ün rahat bir konumda olmasının kendilerini aldatmaması gerektiğinin altını çizen Yalçın şöyle devam etti: "Ligin ilk yarısında 4-1 yendiğimiz Karagümrük'ten çok farklı bir takımla karşı karşıyayız. Gollerinin çoğunu açık oyunla atıyorlar. Sağ açıkları Ndao dikkat etmemiz gereken bir isim, savunmanın arkasına sarkarak etkili oluyor. Keza ileride Borini gibi usta bir ayak var. Orta sahada Biglia ve Castro'nun pas organizasyonlarını kesmeliyiz çünkü bu ikili Lens, Ndao ve Borini'yi savunmanın arkasına sızdırıyor. Gümrük'ün pas trafiğini kesersek etkili oluruz." Siyah beyazlı takımın hem teknik hem de fizik olarak hazır olduğunu kaydeden Sergen Yalçın, Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı sohbette "G.Saray karşısındaki yenilgiyi geride bıraktık. Mental oyarak güçlü bir takımız. Ligde her takım puan kaybediyor bu sadece bize mahsus bir şey değil. Karagümrük önünde bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum. Tabii kolay olmayacak, birçok ünlü isme sahip bir takıma karşı oynayacağız. Kalede Viviano, savunmada Roco ve Zukanovic, orta sahada Biglia, ileride Borini... Önemli oyuncular var ancak kendi sistemimizi bozmadan oynarsak kazanacağımız düşünüyorum" dedi.