CANLI YAYIN : Bayern Münih maçı izle

Dünyayı saran koronavirüs salgını, futbolda da liglerin ertelenmesine neden oldu. Avrupa'nın önde gelen futbol ligi olan Bundesliga, koronavirüs nedeniyle ertelenen lige seyircisiz olarak yeniden başlıyor. Sporx iddaa ekibi, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Almanya Ligi maçlarının tahminlerini sizler için açıkladı.Bundesliga'nın 26. Hafta mücadelesinde Union Berlin, Bayern Münih'i konuk edecek. 17 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, S Sport 2 kanalından canlı izlenebilecek.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) maçlar kaldığı yerden devam etti.Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Kovid-19 önlemlerini gevşetmeye başlayan Alman hükümeti ve yerel yönetimleri, Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarının uygulanması kaydıyla yaklaşık 2 hafta önce 1. ve 2. futbol liglerinin yeniden başlayabileceğine karar verdi.Kovid-19 önlemlerinden sonra Avrupa'da başlayacak ilk lig olması sebebiyle dünyanın dikkatle izlediği Bundesliga, 26. haftadaki maçlarla ve DFL'in tasarısındaki sıkı tedbirlere uyularak "seyircisiz" oynandı.Sahada mücadele eden futbolcular, hakemler ve teknik direktörler haricinde statta bulunan herkes "maske" taktı, müsabaka öncesi toplar dezenfekte edildi.Yedek kulübelerinde sosyal mesafe kuralı uygulandı. Bazı maçlarda kulübede yeterli yer olmadığı için yedek oyuncular kulübenin arkasında veya tribünde oturdu. Futbolcular ise gol sevincini birbirlerine sarılmadan yaşamaya çalıştı.