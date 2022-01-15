CANLI YAYIN : Antalyaspor Fenerbahçe izle

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Antalyaspor Fenerbahçe izleme linki! Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Antalya'da karşı karşıya geliyor.

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA













ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?



Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE



ANTALYASPOR FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE







Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.







11'ler



Fenerbahçe 11'i

Berke, Ferdi, Kim, Serdar, Osayi,Zajc, Sosa, İrfan, Mesut, Rossi, Serdar









Antalyaspor 11'i

Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Poli, Fredy, Doğukan, Güray, Haji, Ghacha







Ligde kötü bir görüntü sergileyen ve ikinci yarıya sahasında Adana Demirspor mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalamayı hedefliyor.



Sarı-lacivertliler, haftaya 32 puan ve averajla 5. sırada girdi.



52. kez karşı karşıya



Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 52. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 51 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı.



Sarı-lacivertli takımın 92 golüne, Akdeniz temsilcisi 43 golle karşılık verdi.



İki takımın eksikleri



Antalyaspor'da Bahadır Öztürk, Doğukan Nelik ile birlikte orta saha oyuncuları Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy'un bu karşılaşmada sahada olmaları beklenmiyor. Boffin, Güray ve Veysel ise kart cezası sınırında.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile uzun süreli sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlayamayan Altay Bayındır forma giyemeyecek.



Fenerbahçe'de 5 isim ceza sınırında



Fenerbahçe'de Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, müsabakada kart görmeleri durumunda Altay maçında oynayamayacak.



Antalya'daki maçlar



Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.



Rakibiyle Antalya'da yaptığı 25 maçın 12'sini kazanan sarı-lacivertliler, 8 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.



Antalya'da Fenerbahçe 33, ev sahibi ekip 23 gol attı.



Farklı skorlu galibiyetler



Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.



Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.



Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 51 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Hakan Ceylan.Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Poli, Fredy, Doğukan, Güray, Haji, GhachaLigde kötü bir görüntü sergileyen ve ikinci yarıya sahasında Adana Demirspor mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalamayı hedefliyor.Sarı-lacivertliler, haftaya 32 puan ve averajla 5. sırada girdi.Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 52. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 51 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı.Sarı-lacivertli takımın 92 golüne, Akdeniz temsilcisi 43 golle karşılık verdi.Antalyaspor'da Bahadır Öztürk, Doğukan Nelik ile birlikte orta saha oyuncuları Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy'un bu karşılaşmada sahada olmaları beklenmiyor. Boffin, Güray ve Veysel ise kart cezası sınırında.Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile uzun süreli sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlayamayan Altay Bayındır forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, müsabakada kart görmeleri durumunda Altay maçında oynayamayacak.Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.Rakibiyle Antalya'da yaptığı 25 maçın 12'sini kazanan sarı-lacivertliler, 8 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.Antalya'da Fenerbahçe 33, ev sahibi ekip 23 gol attı.Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 51 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.







Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Antalya'da karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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