Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FBTV'de basın mensuplarıyla bir araya geldi ve soruları yanıtlıyor.Niye bugüne bıraktık, onu bir anlatayım. Aslında dün yapılan açıklamaları beklemek istedik. Bir endişemiz, duyumlarımız vardı. O da pazar günü sokağa çıkma yasağının devam edecek olması. Niye endişe verici bu? Normal şartlarda, tüzüğümüzün emrettiği gibi 5-6 Haziran'da geleneksel olağan seçimli genel kurulumuzu yapacaktık. Fakat, 1 Haziran'a kadar uzatılınca kısıtlamalar yeni bir tarih belirlemek zorunda kaldık. 13 Haziran oldu ama pazar günü kısıtlamaların olacağını tahmin edemedik. İki ihtimal var. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. Duyurudan 15 gün sonra ilk toplantı, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı. O da bizi 24-25 Haziran'a götürüyor. Mantık ne diyor? 12-13'ü 1 gün öne çekebilir misiniz diyor ama hukuken mümkün değil ve hukukçulara göre mahkemelik bir konu olabilir. İkinci seçeneği araştırıyoruz, çok kişiyle konuştuk. Hepimizin ilk defa karşılaştığı bir durum. 12-13'te tutalım ve Fenerbahçe kongresine özel bir izin alabilir miyiz dedik? Cumartesi konuşmalar, pazar sadece oy faslı oluyor bizde. Pazara sadık kalabilir miyiz diye düşünüyoruz ama zor gözüküyor. Olmazsa, 2 Haziran akşamına kadar duyuru yapacağız. 25-26 Haziran cuma cumartesi, bir daha değişmemek üzere inşallah seçim tarihini belirleyeceğiz.Gelişmeleri yakın takip eden Fenerbahçeliler ve Fenerbahçeli olmayanların aşikar olduğu konu. Yok nisanda şampiyon, yok Zorlu sezonu, yok efendim Dilmen-Tatlı sezonları. Sonuca bakıyoruz. Sonuç ortada. Dillendirenler ortada yok. Bu normalleşti. Norm haline geldi.Normalleşmeye rağmen inananların sayısı azaldı ama inananların sayısı da az değil. Ne yazık ki bu Türk futbolunun realitesi. Şapka çıkarmak lazım. Sistematik, ısrarlı ve etkin bir şekilde bu argümanları, imaları, hatta iftiraları her sezon yerleştirip buna da yeterince inanacak bir kitle bulabilmek hakikaten üstün bir başarı. Bu bizim performansımızı bir yere kadar etkiliyor. Ben sezon başında buna dikkat çektim. Bu golü yemeyin, dikkat edin, böyle bir şey yok futbolculara, çalışanlara söyledim. Bu devam ediyor. Azalarak da olsa devam ediyor. Göz ardı edemeyeceğimiz bir kitle var.Bazı şeyleri, sistemi değilse kendimizi değiştireceğiz demiştim. Bizim Fenerbahçe'ye olan genel bir yaklaşım, Ali Koç da başkan olunca başka sebeplerden dolayı artan olumsuz bir yaklaşım, iftiralar ve imalar, bir müddet daha Türk futbolunun realitesi olarak devam edecek. Biz aslında yönetime gelince eski köye yeni adet getirmeye çalıştık. Uygun dille, düzgün üslupla başarılabileceğini, adil rekabeti, birlik ve beraberlik olması gerektiğini söyledi. Bazıları bunu naif ve saf görmüş olabilir. Bazıları gerçek dışı görmüştür. Saf, dürüst olmayı, üç kağıtçı, algıcı, iftiracı olmaya hayatım boyunca tercih ederim. İnşallah böyle olanların sayısı bu sektörde artar. Bu sektörün değişmesi lazım.Biz birinci günden itibaren, kafa kafaya gelip bu insanlara misli misli karşılık verecek cevaplarımız, iletişimlerimiz olacak.Niye hep Fenerbahçe! Bu Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle de paralel. Bir rakibimiz seçimlere gidecek önümüzdeki haftalarda. Adayları dilinden Fenerbahçe'yi düşürmüyor. Aynı söylemleri Fenerbahçe adaylarında göremezsiniz.Bu sezon olağan dışı bir sezondu. Pandemiyi demiyorum, 3 takımın da son ana kadar ipi göğüsleme ihtimali olan bir sezon yoktur. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olunca daha da enteresan. Ancak hep imalar, iftiralar, algılar Fenerbahçe üstündendi. Teşvik primi verilmiş falan. Yöneticisinden futbolcusuna hepsinin dilinde. Bu bir stratejinin ürünü. Bunlar Türk futbolunun markasına, değerine, kardeşliğe, büyük resme hitap etmeyen unsurlar.Ali Koç: Güzel bir soru. Başından ben ne demiştim. İnşallah tüm başkanlık dönemim 1 hocayla geçer demiştim. Hoca konusunda hedeflediğimiz, arzuladığımız kan uyuşmasını yakalayamadık. Bu istikrar sağlandığı takdirde, makine çarkları aynı istikamette oldukça başarı şansı artıyor. Biz de isterdik, aynı hocayla bugün devam ediyor olmak. Olmadı. Buradaki hedefimiz, planlarımız doğruydu ama isteğimiz gerçekleşmedi. Emre Belözoğlu'na müteşekkirim. Bizden önce de yaptığı hizmetler dahil olmak üzere yaptığı her şey için teşekkür ediyorum. Yöneticiyken tanıdım. Yönetici değilken de tanıdım. Başkanken harcadığımız mesaide çok daha yakından tanıma fırsatım oldu. Kendisinden ne istediysek saf duygularla, elinden gelenin en iyisini yapmak üzere, yoğun mesailer harcayarak, söz konusu Fenerbahçe'yse hiçbir şeyden fedakarlık etmeden, zamanı gelince kendi cebinden olmak üzere bazı ihtiyaçları karşıladı.Ben Emre'yle ilk sezon ortasında sıkıntılar yaşarken konuştum. Kariyer planı vardı. O sezon sonunda futbolu bırakacaktı. İtalya'ya gidecekti. O sezon sonunda Ersun Hoca'nın da isteğiyle bize kaptan olarak döndü. O sezon sonunda kaptan / teknik direktör oldu. 2 ay sonra sportif direktör oldu.Beklentinin üstünde performans sergiledi. Bazı transferlerde hata yapmış olabiliriz. Network açısından, gelmesi mümkün olmayan oyuncuları getirerek, limitlere uyması bakımından pek çok konuda artılar getirdi. 7 ay sonra kendini birden bire sportif direktör / teknik direktör olarak buldu kendini. En büyük hayali ileride teknik direktör olmak olan biri için riskli bir görevdi. 1 saniye bile düşünmedi. 10 maçlık periyotta 23 puan aldı. Aynı 10 maçlık periyotta Erol Hoca 21-22 puan almıştı. Ancak sahada gördüğümüz futbol, beklentimize daha yakın seviyedeydi. Biz şampiyonluğu Sivas maçında kaçırdık.Ne istendiyse, ne beklendiyse yaptı. İleriye dönük teknik direktörlük konusunda 3 alternatifimiz vardı. Biri Emre'yle devam etmek, biri yabancı ve tecrübeli bir teknik adam altında Emre Belözoğlu'nun tecrübe kazanması, hocanın da Emre'nin mevcudiyetiyle Türkiye'ye hakim olması, üçüncüsü de yepyeni teknik direktör. Olabilecek şartlarda yerli tek teknik direktör Emre Belözoğlu olarak görüyorum.Eskiden çok büyük futbolcu, şimdi başarılı teknik direktör olmuş kişiler profili düşük takımlarda hocalık yaparak deneyim kazanmışlar. Bizim düşüncemiz bana göre 5-10 sene sonra açık ara, tartışmasız Türkiye'nin en iyi hocası olacağını düşündüğüm Emre Belözoğlu, umarım o kıvamda Fenerbahçe olur. Ancak bugün bu işte yaşanmışlık, öğrenmişlik çok çok önemli. Dolayısıyla 2-3 sene üst üste şampiyon olursun, kredin olur. Bizim içinde bulunduğumuz durumda bu tercih çok büyük risk, Emre için de haksızlık olur.Yeni hoca kim olursa olsun bazı konular var. Perotti konusu gibi. Kirada olup da istenilen, opsiyonu kullanılacak konular gibi konular yeni hocalık değil. Emre bunlar için zaman istedi. Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç olarak, Emre Belözoğlu'na hizmetleri için teşekkür ediyorum. İnşallah en hayırlı kararı bu süreç içerisinde vermiş oluruz.Sonuç ne olursa olsun, Emre Belözoğlu bugün olmasa da yarın bu kulübe çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir.Teknik direktör konusunda hangi yola gideceğimiz aşikar. Teknik direktörün de en geç kampta olması lazım. Ne kadar erken, o kadar avantajımıza. Yolları ayıracağımız isimler için de şimdiden harekete geçmemiz lazım. Teknik direktör, benim tahminim, arzum yarın gerçekleşmesi tahminim haziran ayının 3. haftasına kadar gider.Bu sefer nasıl futbol oynatması gerektiğini, nasıl disiplin olması gerektiğini, hocanın CV'si ile ilgili kısa bir liste çıkardık. Bir liste çıkardık ama kısa değil. Tüm bunlar olduktan sonra cüzdanım yetecek mi? Maaşına yetti, taleplerine yetecek mi? Bizim gibi kulüplerin en büyük hatası, parayla sıkıntı yaşamamış, istediği her oyuncu alınmış hocaların şapkadan tavşan çıkarması mümkün değil. Tercihimiz daha çok Portekiz, Almanya üzerinde. İtalya'dan birini getirirsek yarın bir gün, tarz, profil, geçmiş, başarı açısından Almanya ve Portekiz'e daha çok odaklanıyoruz.Bu kararı 2 hafta önce söyleseydiniz de bu kadar polemik olmasaydı diyebilirdiniz ama başka polemik bulunurdu zaten. Bu kararı olmadan önce çok düşündüm. Kolay değil. Gerek genel yöneticilik, gerek futbol aklı olarak güvendiğim insanlarla istişare ettim. 'Benim yerimde olsan ne yapardın?' dedim.SORU: "Şeffaflık konusunda vaatleriniz vardı, uzun zamandır yapmıyorsunuz. Hocalar gittikten sonra mesela geç karar verdiğiniz düşünülüyor."- Ali Koç: "Kime göre geç. Bu algıyı iyi analiz etmek lazım. Fenerbahçe'de eleştiriye, iftiraya, imaya her zaman açık olacaksınız. Şeffaflık konusunda istediğimiz noktada mıyız, tam değiliz ama o noktaya hızlı hızlı geliyoruz."Bana sorarsanız biz, ben ve yönetimim, hem şeffaflık hem de eleştiriye açık olma konusunda belki de bana yöneltilen eleştiriler arasında hiç katılmadığım konu budur. Camiaya sesleniş yaptın şeffafsın, yapmadın değilsin demek zayıf ve gereksiz. Şeffaf olabilmenin pek çok yöntemi var. Camiaya sesleniş rutinlerini istediğimiz sıklıkta yapmadık, yapamadık. Bizim şeffaf olmadığımıza dair iddiaları külliyen reddediyorum. Bir adım öteye gidiyorum. Süper Lig kulüpleri ve başkanları arasında en şeffaf, en eleştiriye açık kulüplerden biriyiz. Bana gelen en büyük eleştiri, FBTV'de eleştirilmemdi. Nasıl müsaade edersiniz bu eleştirilere dendi. Bizim özgüvenimiz yüksek, kendimize güveniyoruz. Samimi her türlü eleştiriye tamamen açığız. Bizim kompleksimiz yok. Hatalar yapabiliriz. Amacımız hataları tekrar yapmamak.Tüzüğümüz emretmesine rağmen, Fenerbahçe tarihinde ilk defa gerçek konsolide finansalları biz sunacağız. SPK mesela. Bizi çok seven bir arkadaş çıkıyor (Mustafa Cengiz), diyor ki, 'Niye açıklamıyor transferleri?' diyor. Biz SPK emrettiği ölçüde açıklıyoruz.Menajer harcamaları... 2020/21'de TFF'nin açıkladığı datalara bakın. Nasıl olur ki deyin, Türkiye Süper Ligi'nde sadece 5 kulüp bu sezon menajerlik ödemesi yapmış. Bunu bir sorun, başvurun medya olarak. Şöyle sorun, 'Türkiye'deki menajerlik ücretlerinin yarısını sadece Fenerbahçe ödüyor?' diye sorun. Şeffaflığımızın en büyük kanıtlarından birisi de bu. Bunu soracaklarına, Fenerbahçe'yi kazıklıyorlar diyor. Bu kulüplerin niye menajerlik ücreti yok diye bir sorun.Taraftarın şeffaflık beklentisiyle yönetimin şeffaflık ölçütü uyuşmuyor olabilir. O onu dedi, bu bunu dediyle hareket edemem. Eleştiriye açığız ama kulübün dinamiklerini etkilemek, karıştırmak için verilen eleştirilere harcayacak vaktimiz yok.Biz dedik ki, ilişki çift taraflı olsun. Biz her türlü başvuruyu, kongre üyesi olsun olmasın 24 saatte cevaplayım dedik. 30 bin mail geldi yaklaşık. Bunun bir kısmı küfür, şikayet, talep, bilet, öneri, o gün bir gün evvel basında çıkanlar, camide olan olay gibi. Benim adım geçmiş, kulübün geçmemiş niye kulübü karıştırayım. 30 bin tekil olmayabilir, bazı kişiler tekrarlamış olabilir. 100 bin çağrı gelmiş telefonla. Yüzde 82'sini cevaplamışız.Bizi şeffaf olmamakla suçlamak ne kadar doğru bilmiyorum. Bir derbi sonrası 1 hafta olay yapıldı. Yok ben şöyle yapmışım, küfür etmişim şu kadar adam alınmış. Biz 8 gün ağzımızı açmadık. Sonra cevap verdik, 'Fenerbahçe ortamı geriyor'. 1 kişi sormuş mu, araştırmış mı Emniyet Müdürü'ne, ben küfür etmiş miyim?Stadyuma giriş görüntülerini yayınladık. Bu iddia sahibine yazıp, görüntülere burada deyip yazdınız mı, sordunuz mu? Biz açıklama yapınca 'Fenerbahçe ortamı geriyor' diyorsunuz. Algı yapanlar sıkıntıya düşmezse salla sallayabildiğin kadar, istediğin kadar salla.Bizim vaatlerimiz değişmedi. Adil futbol, saha dışında birlik ve beraberlik ilkelerimizi devam ettireceğiz. Eski köye yeni adet inancımızı devam ettireceğiz. Sandığınız daha çok yerde kabul görüyor bu. Gittiğimiz her deplasmanda saygı görüyoruz. Bir sürü olay oldu bu sezon. Fenerbahçe deplasmanında, buraya gelen kulüpler arasında ve yöneticiler arasında bir olay çıktı mı? Orada, şurada yöneticiler arasında kavga çıkıyor. Biz saygı duyuyoruz. Biz bugün Anadolu'da kulüplerle ilişkilerimiz, münasebetlerimiz tarihte olmadığı kadar iyi. Kendiliğinden olmuyor. Tahlillerinizi yaparken bu konulara dikkat edin. Söylem bir yere kadar, bir de eylem tarafı var. 3 senede Fenerbahçe, bir Erzurum deplasmanı dışında, ilk sezondu yendik ve küme düştüler, 1 tane olay çıkmadı. Buna saygı duyulmalı.Biz stadyuma gidiyoruz, bazı maçlarda sandığınızdan daha çok seyirci alındı. Sesimiz çıkmadı. 1 kişi küfür etti diye koca camiayı zan altında bırakmıyoruz. Pozitif tarafı anlatmaya çalışıyoruz. Benim için değil, ben yine doğru bildiğimi yapacağım. Medya böyle yaklaşımı öne çıkarmalı. Futbol 1 günde temizlemeyecek. Bir çocuk bugün doğup 20 yaşına geldiğinde, 'Vay be futbol saha içinde kazanılıyor' diyecek. Böyle olsun istemez misiniz?Geç karar vermiyoruz ama hızlı da karar vermiyoruz. Bu kulübün bugününü, yarınını düşündüğümüz için bir konuyu 15-20 kere düşünüyoruz. Bazen doğru zamanı da ıskalayabiliyoruz. Yurt dışında kulüp başkanlarıyla görüşüyoruz. Şöyle böyle yapalım diyorlar, ben bu kulübün sahibi değilim, yapamam diyorum. Adamlardaki rahatlık, esneklik burada yok. Biz attığım her adımda 30 kere düşünüyoruz. Şirketimdeki kadar burada rahat değilim. Zikzak da yapmamak lazım. Bu oldu futbolda. Zaman zaman arzulanan hızda refleks göstermemiş olabiliriz.Biz 3 hocayla çalıştık. Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut. Diğerleri geçiciydi. Şu kadar hocayla çalıştı diyorlar, Aykut Kocaman'ı da katıyorlar ona. Bu 3 senede kazanılan tecrübe, yaşananlarla olumlu olumsuz, inanın ki önümüzdeki dönemlerde pek çok konuda farklı hareket eden yönetim göreceksiniz. Felsefe değil ama uygulama zaafları oldu, onlar adreslenecektir.Hayal ettiğimiz Fenerbahçe, doğal olarak sadece futbol olarak algılanıyor. Orada sınıfta kaldık, net şekilde söyleyebilirim. Bazı sebepler var, konuşuruz. Hayal ettiğimiz Fenerbahçe, sadece futbolda şampiyon olan bir Fenerbahçe değil. Tüm olimpik branşlarda ve amiral gemisi futbolda şampiyon olan bir Fenerbahçe hayal ettik. Futbolda attığımız adımlar istediğimiz sonuçları vermedi. Aksini savunmak yanlışlık oldu. Bu sene şampiyonluk mesela.... Biz şampiyonluğu Sivas maçında kaybettik. Bazı taraftar kızacak, evet bizim 14-15 puan gitti. O yapılanlara rağmen sonuna kadar geldik. Biz Sivas maçında kaybettik, bizim futbolcularımız kaybetti. Ancak o diğer unsurlar olmasa Sivas maçına kalmazdı bu iş.Biz bu sene şampiyon olabilseydik, arka arkaya zincirleme şampiyonluklar olurdu. Sivas maçı bize büyük hasar vermiştir, finansal olarak da. İnancım, bu sene futbolun rengi sarı lacivert olacak.Bizim takımımız, daha evvelki 2 senede olduğu gibi baştan kurgulanmaya ihtiyacı olmayan, yüzde 70'i hazır, belki reddedemeyeceğimiz bazı teklifler alacağız. Şu an elden çıkarmak anlamında hiç kafamızda olmayan oyuncular için teklif gelebilir. Belkemiği olan oyuncularla ilgili kolay kolay hamle yapmayacağız. Bunun üstüne 4-5 nokta atışı transfer yapacağız. Gençleri saymıyorum. Onları alıp kiralayacağız. Minimum 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de ya 1 sağ bek ya 1 sol bek, fırsat transferleri var karşımızda. Bunları yapacağız.Bu sene belki de yine 15 milyon euroluk satışımız olabilir. Demek istediğim şu, önümüzdeki sezon bizi şampiyon yapacak kadronun, bu saiklerle kurduğumuz, birkaç sene müdahalesiz götürebilecek kadro şu an elimizde. Bu dediğim artıları, dokunuşları yapıp, elden çıkarmak istediklerimizi çıkardığımız takdirde Fenerbahçelilerin gurur duyacağı, üst üste şampiyonluklar kazanacak kadromuz hazır.Ben hiçbir zaman şampiyonluk vaad etmedim. Ben her zaman inşallah derim.Bir arkadaş 'TFF'de güçlü değilsiniz, MHK ve kurulları etkilemeden, masaya yumruğu vuramıyorsunuz. Böyle şampiyon olamazsınız.' dedi. Sivas'ı yensek şampiyonduk. Ancak Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe adil yöntemlerle şampiyonluk kazanılabileceğini gösterecek. Değişeceği demekle bugün tenkit ettiğimiz, bazılarını aşağılık gördüğümüz tavırları algılamayın. Misliyle ve çok çabuk cevap vereceğiz. Bundan emin olun.Ben tek bir vaadimi tutamadım. Altyapıya örnek ve dünya çapında bir tesis yapmaktı. 7 milyon euro bütçemiz var. Başvurular var. Arazi var. Ben o tesisi yapacağım burada. İnanılmaz sıkıştık Dereağzı'nda. Samandıra'da ek inşaat ile 12 oda çıkarmaya çalışıyoruz. Bahsettiğim arazi Samandıra'ya yakın. Parası da hazır. Yetkililere söylüyorum, paramız da planlarımız da var. Türk futboluna örnek tesis olacak. Düğmeye bassak 1 sene sürer. Sayın Aziz Yıldırım, bu stadyumu yaptıktan sonra stadyumlar modernleşti. Neredeyse tamamı devlet eliyle. Fitili ateşleyen Fenerbahçe'dir. Kendi alın teriyle yaptı Fenerbahçe. Bu tesisler de fitili ateşleyecek. Benim en büyük hayalim bu.Federasyon 2 senedir uygulama yapacak, yapılmadı. 2 ay sonra ligler başlayacak, hala federasyonumuzun hangi rezerv ligi uygulayacak belli değil. Zaten altyapılar 1.5 sene kaçırdı. Bir sürü yaş grubu hiç top oynamadı. Ya direkt satın alma olacak. Bir lig kurulacak, oyuncu oynatacağız ümidimizi kestik. Ağustos ayında ligler başlamadan 2 veya 3. ligde kulüp satın alacağız ya da bir kulüp sahibiyle yüzde 100 ilişki inşa edeceğiz. Pilot kulüp, 'feeder' kulüp yapacağız. İhtiyacımız var. Kiraladığımız oyuncularımızın çoğu süre almıyorlar, yeterince süre almıyorlar. Bazılarını süre alma mecburiyetiyle kiralıyoruz ama kendi kulübümüz olursa birçok oyuncumuzu geliştiririz, test ederiz.Şu an çok taraftarımızın ilgisini çekmese de, birçok talep var. Kadın futbol şubesi için genel kurul müsaade ederse, hayata geçireceğiz. Bu şube Fenerbahçe DNA'sı için de uygundur. Kadın olarak faaliyetimizin olmadığı tek branştır, diğer tüm dallarda var. Sponsorluk isteyenler var. Ya 3. Lig'den başlayacaksın, ya da kulüp satın almak. Ben satın alma taraftarıyım ama bazı arkadaşlar 3. Lig'den başlatmak iyidir diyor.Kadın futbolunun tohumlarını atacağız. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hangi spora girerse girsin, mücadele etsin o spor gelişir, tartışmasız gelişir.