(CANLI YAYIN ALEV ALEV) Son bölüm izle 25 Şubat Perşembe ShowTV HD full

ALEV ALEV 16. BÖLÜM İZLE SHOW TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN





Yeni bölümde yine beklendiği gibi heyecan dorukta olacak Alev Alev 16. bölümde vatandaşlar merakla yayın saatinin gelmesini bekliyor.Alev Alev Show TV'de yayınlanan Alev Alev dizisi 16. bölümü izleyici Perşembe günü yayınlanacak. Show TV Alev Alev 16. bölüm izle, Alev Alev son bölüm yayınlanıyor. İzleyicilerin merakla beklediği Alev Alev canlı yayın vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Alev Alev yeni bölümüyle 25 Şubat Perşembe günü ShowTV'de yayınlanacak.Cemre'nin kızıyla beraber keyifli dakikalar yaşadığı tanıtımda Çelebi, Güneş ile birlikte vakit geçirebilmesi için Cemre'ye eve dönmesini ve boşanma davasından vazgeçmesini şart koşarken, Cemre'nin seçimi merakla bekleniyor. Ozan'ın yeni bir işe başladığı görülürken, Ömer ile birlikte kavgaya karıştığı anlar dikkat çekiyor. Rüya duyduklarından sonra babasından hesap sorarken, Ali'yi hapishanede ziyarete giden Çiçek'in maskesini çıkarması ise büyük heyecan uyandırıyor. Yüzündeki yaraların iyileştiği görülen Çiçek'in mutluluğu seyircileri de derinden etkileyecek.Ömer, babası Kenan'ın ölümüyle yıkılan Rüya'yı ayağa kaldırmak ve hayata döndürmek için, ona kendi çocukluğunu ve geçmişini açar. Öte yandan İskender ise masum olduğunu Rüya'ya kanıtlamak için harekete geçer. Çelebi yeniden belediye başkanlığına adaylığını koymak üzeredir ve bunun için Cemre'ye ihtiyacı olduğunu anlar. Çelebi'den reddedilmeyecek bir teklif alan Cemre, kızı Güneş'i görebilmek için bu teklifi düşünmek zorundadır. Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım bir araya gelerek, Çelebi ile olan mücadelelerinde yılmadan savaşacak kadın gücünü oluşturacaklardır.Dizinin bir çok bölümü Büyükçekmece'deki Alkent 2000 sitesinde çekiliyor. Dizinin ilk bölümündeki yangın sahnesi ise İstanbul Şile'de bulunan meşhur Ağlayankaya plajında gerçekleşirken Beykoz ayakkabı fabrikasında çekilmiştir.Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi'nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Rüya'nın Ömer'in avukatı olduğu için tepki çektiği tanıtımda Çiçek'ten "Sen benim katilimsin!" sözlerini duyan İskender şoke oluyor. Çelebi'nin, Ozan'ın evinde saklanan Cemre'yi bulduğu anlarda tansiyon yükselirken Cemre, giderek köşeye sıkışıyor.Alev Alev 3. Bölüm Fragmanı yayında! Cemre ve Güneş'in kaçtıktan sonraki neşeli hallerinin ekrana geldiği tanıtımda Çelebi, Cemre'ye yardım eden herkesin peşine düşüyor. Ömer, sarnıcı yakma şüphesiyle gözaltına alınırken Rüya, avukatı olarak desteğini hemen gösteriyor. Tomris'in Şimal'den başka biri olma şansı vermediği Çiçek'in nasıl bir çıkış yolu bulacağı merakla beklenirken, Cemre'nin Ozan'ın kollarına düştüğü anlar "Cemre'ye ne oldu?" sorusunu akıllara getiriyor.Demet EvgarHazar ErgüçlüDilan Çiçek DenizCem BenderBerkay AteşCihangir CeyhanBerker GüvenToprakcan AdıgüzelCem SürgitSertdemirveZuhal OlcayAhmet KatıksızBurcu GörgünToygar IşıklıKerem ÇatayYamaç OkurGökhan AtılmışEmre Yurtseven & Meral Efe YurtsevenBurcu ŞenerUlaş Cihan ŞimşekYayınlandığı günden itibaren büyük ilgiyle takip edilen Alev Alev dizisinin uyarlama olduğu biliniyor. Show TV dizisi Alev Alev hangi diziden uyarlama, Alev Alev hangi filmden uyarlama sorusunun cevabı, Alexandre Laurent'nin yönettiği TV dizisi "BAZAR DE LA CHARITE" ve orijinal hikayesinden uyarlama olarak açıklanmıştır.Rüya'nın üzgün hali izleyenleri derinden etkiliyor. Cemre ise akıl sağlığı raporunun çıktığını söyleyince ÇElebi'den aldığı şaşırtıcı cevap karşısında sinirine hakim olamıyor. İskender ise Tomris'e kendisini bıçaklayan kişinin Ali olduğunu söylerken "Gerçek ortaya çıkacak mı?" sorusunun cevabı büyük merak uyandırıyor.Televizyonda ShowTV'de ekranlara gelecek olan Alev Alev ShowTV 16. bölüm canlı izle seçeneği de bulunuyor. Yeni bölüm Alev Alev 25 Şubat Perşembe saat 20:00'de son bölüm Alev Alev Youtube öncesinde 16. bölüm Show TV yayınlanacak.25 Şubat Perşembe günü yayınlanacak Alev Alev canlı yayın izle son bölümde yine ilginç olaylar yaşanacak. Merak ettiğiniz dizi Alev Alev Youtube yeni bölüm, Alev Alev son bölüm, Alev Alev fragman tanıtım, yönetmen, senarist, oyuncu kadrosu ve her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.