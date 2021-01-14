Canli yayin Alev Alev 10. bölüm izle neler olacak? Alev Alev yeni bölüm Perşembe Show TV
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Show TV'de yayınlanan Alev Alev dizisi 10. bölümü izleyici Perşembe günü yayınlanacak. Büyük bir izleyici kitlesi olan Alev Alev 10. bölüm son bölüm izlemek isteyenler için yeni bölüm ekranlara geliyor. Televizyonda ShowTV'de ekranlara gelecek olan Alev Alev ShowTV 10. bölüm canlı izle seçeneği de bulunuyor. Yeni bölüm Alev Alev 14 Ocak Perşembe son bölüm Alev Alev Youtube öncesinde 10. bölüm Show TV yayınlanacak.
Yeni bölüm Alev Alev 14 Ocak 2021 Perşembe saat 20:00'de Show TV televizyon kanalında canlı yayınlanacak ve aynı anda online izlenebiliyor.
ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? ALEV ALEV 10. BÖLÜM ÖZETİ
Çelebi'nin boşanma davasını kabul ettiğini söylediği tanıtımda Cemre büyük bir şaşkınlık yaşarken, Çiçek'in sözleri Rüya'yı şüphelendiriyor. Ali'nin kaçırıldığını ve işkenceye uğradığını gören Çiçek ise büyük gerçeği ortaya çıkarıyor. Çiçek gerçek kimliğini öğrenebn İskender şoke olurken, bundan sonra yaşananlar şimdiden büyük merak konusu.
Rüya ve İskender'in karşı karşıya geldiği sahnede İskender, Çiçek'in ölmediğini söyleyerek Rüya'yı şoke ediyor. Rüya'nın ise duyduğu sarsıcı gerçekten sonra ne yapacağı merakla bekleniyor.
Rüya'nın Ömer'i yemeğe götürmesi dikkat çekerken bu tatlı sürprizle ikili eğlenceli anlar yaşıyor. Ozan ise Cemre'ye iltifat etmesnin ardından yaşadığı zor dakikalar yüzleri güldürüyor. Bülent'ten gerçeği duyan Çelebi, İskender'e hesap sorarak gerilimi artırıyor. Çelebi'nin açığını bulan Cemre ve Ozan harekete geçerken, Cemre'nin şoke olmuş hali ne gördüğü sorusunu akıllara getiriyor. YENİ BÖLÜM ALEV ALEV 8. BÖLÜM KONUSU, 8. BÖLÜM ÖZETİ
Rüya ile Ömer'in inatlaştığı tanıtımda ikilinin neden gerildiği merak konusu oluyor. Ozan'dan tavsiye alan Ömer2in halleri ise aklııara Rüya'ya hislerini söyleyecek mi sorusunu getiriyor.
Çiçek kaçmaya çalışsa da başarılı olamıyor. Çiçek'in yüzünü gören Ali şoke olurken öğrendiği sarsıcı gerçek karşısında ne yapacağı merak ediliyor.
8. BÖLÜM ALEV ALEV YOUTUBE İZLE
ALEV ALEV SHOW TV 6. BÖLÜMDE NE OLDU?
Son bölüm Alev Alev 6. bölüm konusu Ömer'in saldırıya uğramış halinin dikkat çektiği tanıtımda Ozan, Ömer'e karakolda ifade vermesi gerektiğini söylüyor ancak Ömer'in cevabı yapılanların hesabını sormak için harekete geçeceğini gösteriyor.
ALEV ALEV NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin bir çok bölümü Büyükçekmece'deki Alkent 2000 sitesinde çekiliyor. Dizinin ilk bölümündeki yangın sahnesi ise İstanbul Şile'de bulunan meşhur Ağlayankaya plajında gerçekleşirken Beykoz ayakkabı fabrikasında çekilmiştir.
ALEV ALEV DİZİ KONUSU
Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.
Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi'nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.
ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖN İZLEME YOUTUBE
ALEV ALEV 4. BÖLÜMDE NE OLDU?
Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Rüya'nın Ömer'in avukatı olduğu için tepki çektiği tanıtımda Çiçek'ten "Sen benim katilimsin!" sözlerini duyan İskender şoke oluyor. Çelebi'nin, Ozan'ın evinde saklanan Cemre'yi bulduğu anlarda tansiyon yükselirken Cemre, giderek köşeye sıkışıyor.
ALEV ALEV 3. BÖLÜM ÖZET
Alev Alev 3. Bölüm Fragmanı yayında! Cemre ve Güneş'in kaçtıktan sonraki neşeli hallerinin ekrana geldiği tanıtımda Çelebi, Cemre'ye yardım eden herkesin peşine düşüyor. Ömer, sarnıcı yakma şüphesiyle gözaltına alınırken Rüya, avukatı olarak desteğini hemen gösteriyor. Tomris'in Şimal'den başka biri olma şansı vermediği Çiçek'in nasıl bir çıkış yolu bulacağı merakla beklenirken, Cemre'nin Ozan'ın kollarına düştüğü anlar "Cemre'ye ne oldu?" sorusunu akıllara getiriyor.
ALEV ALEV OYUNCULARI
Cemre: Demet Evgar Çiçek: Hazar Ergüçlü Rüya: Dilan Çiçek Deniz Çelebi: Cem Bender Ozan: Berkay Ateş Ömer: Cihangir Ceyhan İskender: Berker Güven Ali: Toprakcan Adıgüzel Bülent: Cem Sürgit Korkut: Yiğit Sertdemir ve Tomris: Zuhal Olcay
SHOW TV DİZİSİ ALEV ALEV YÖNETMEN, SENARİST, YAPIMCI KİM?
Yönetmen: Ahmet Katıksız Senarist: Burcu Görgün Besteci: Toygar Işıklı Yapımcı: Kerem Çatay İdari Yapımcı: Yamaç Okur Görüntü Yönetmeni: Gökhan Atılmış Sanat Yönetmeni: Emre Yurtseven & Meral Efe Yurtseven Kostümler: Burcu Şener Kurgucu: Ulaş Cihan Şimşek
ALEV ALEV HANGİ DİZİDEN ALINTI
Yayınlandığı günden itibaren büyük ilgiyle takip edilen Alev Alev dizisinin uyarlama olduğu biliniyor. Show TV dizisi Alev Alev hangi diziden uyarlama, Alev Alev hangi filmden uyarlama sorusunun cevabı, Alexandre Laurent'nin yönettiği TV dizisi "BAZAR DE LA CHARITE" ve orijinal hikayesinden uyarlama olarak açıklanmıştır.
ALEV ALEV SON BÖLÜM İZLE
Rüya'nın üzgün hali izleyenleri derinden etkiliyor. Cemre ise akıl sağlığı raporunun çıktığını söyleyince ÇElebi'den aldığı şaşırtıcı cevap karşısında sinirine hakim olamıyor. İskender ise Tomris'e kendisini bıçaklayan kişinin Ali olduğunu söylerken "Gerçek ortaya çıkacak mı?" sorusunun cevabı büyük merak uyandırıyor.
SON BÖLÜM ALEV ALEV İZLE YENİ BÖLÜM
Son bölüm Alev Alev izleyici ile bugün buluşuyor. Dizi Alev Alev içinde izleyiciler yine çok heyecanlı son bölüm izlemeye koyulacaklar. Alev Alev son bölümde yaşananlar için canlı izle yayın tarihi saati gibi detaylar öğrenebilirsiniz.