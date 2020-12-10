CANLI: Valencia-Anadolu Efes

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VALENCIA: 7

ANADOLU EFES: 14

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşıyor.La Fonteta Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başladı. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.Ligdeki 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi alan Anadolu Efes 7. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlı gibi 7 galibiyet alan ve 5 kez yenilen Valencia Basket ise 8. sırada yer alıyor.