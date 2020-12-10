CANLI: Valencia-Anadolu Efes

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşıyor.
La Fonteta Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başladı. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
CANLI
VALENCIA: 7
ANADOLU EFES: 14
*İlk çeyrek oynanıyor...
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Ligdeki 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi alan Anadolu Efes 7. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlı gibi 7 galibiyet alan ve 5 kez yenilen Valencia Basket ise 8. sırada yer alıyor.
La Fonteta Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başladı. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
CANLI
VALENCIA: 7
ANADOLU EFES: 14
*İlk çeyrek oynanıyor...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR... TIKLAYIN
Ligdeki 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi alan Anadolu Efes 7. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlı gibi 7 galibiyet alan ve 5 kez yenilen Valencia Basket ise 8. sırada yer alıyor.