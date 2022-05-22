CANLI: VakıfBank - Imoco Volley Conegliano

Bu sezon Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, AXA Sigorta Kupa Voley'de, ve en son Misli.com Sultanlar Ligi'nde zafere ulaşan VakıfBank, tarihi sezonunun son maçında, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Imoco Volley Conegliano ile karşı karşıya geliyor.
CANLI:
1. SET: 25-22: VakıfBank
2. SET: 25-21: VakıfBank
3. SET:
VAKIFBANK: 18
IMOCO VOLLEY: 18
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CANLI:
1. SET: 25-22: VakıfBank
2. SET: 25-21: VakıfBank
3. SET:
VAKIFBANK: 18
IMOCO VOLLEY: 18
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
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