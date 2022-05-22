CANLI: VakıfBank - Imoco Volley Conegliano

CEV Şampiyonlar Ligi Finali'nde VakıfBank, Imoco Volley Conegliano ile karşılaşıyor.

, Fotoğraf; AA
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CANLI: VakıfBank - Imoco Volley Conegliano
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22 Mayıs 2022 18:59
Bu sezon Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, AXA Sigorta Kupa Voley'de, ve en son Misli.com Sultanlar Ligi'nde zafere ulaşan VakıfBank, tarihi sezonunun son maçında, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Imoco Volley Conegliano ile karşı karşıya geliyor.

CANLI:

1. SET: 25-22: VakıfBank
2. SET: 25-21: VakıfBank
3. SET: 

VAKIFBANK: 18
IMOCO VOLLEY: 18

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