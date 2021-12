CANLI: Uluslar Ligi'nde kuralar çekiliyor

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN...

- Türkiye 1. torbadan katılacak

Türkiye

- A Ligi

1. torba



2. torba



3. torba



4. torba



Fransa



Portekiz



İngiltere



Galler



İspanya



Hollanda



Polonya



Avusturya



İtalya



Danimarka



İsviçre



Çekya



Belçika



Almanya



Hırvatistan



Macaristan





- B Ligi

1. torba



2. torba



3. torba



4. torba



Ukrayna



Finlandiya



İsrail



Slovenya



İsveç



Norveç



Romanya



Karadağ



Bosna Hersek



İskoçya



Sırbistan



Arnavutluk



İzlanda



Rusya



İrlanda Cumhuriyeti



Ermenistan





- D Ligi

1. torba



2. torba



Kazakistan - Moldova



Letonya



Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya



San Marino



Lihtenştayn



Andorra



Malta









- Turnuva formatı ve maç takvimi

Müsabakalar



Tarih



1 ve 2. maçlar



2-8 Haziran 2022



3 ve 4. maçlar



8-14 Haziran 2022



5 ve 6. maçlar



22-27 Eylül 2022



Yarı finaller



14-15 Haziran 2023



Final ve üçüncülük maçı



18 Haziran 2023



Play-out maçları



21-23 ve 24-26 Mart 2024





UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapılıyor.Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştiriliyor. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmadı.Türkiye, UEFA'ya üye 55 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada C Ligi'nde yer alacak.Takımlar, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 1. torbadan kura çekimine katılacak.1. torba:, Slovakya, Bulgaristan, Kuzey İrlanda2. torba: Yunanistan, Belarus, Lüksemburg, Kuzey Makedonya3. torba: Litvanya, Gürcistan, Azerbaycan, Kosova4. torba: Kazakistan-Moldova, Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya, Cebelitarık, Faroe AdalarıA Milli Futbol Takımı, diğer torbalardan gelecek birer rakibin yer alacağı dört takımlı grupta mücadele edecek.Ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlardan Kazakistan ile Moldova ve Kıbrıs Rum Kesimi ile Estonya arasında Mart 2022'de çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak play-out maçlarının ardından C Ligi'nde mücadele edecek iki ekip kesinleşecek.Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.Uluslar Ligi'nde diğer ligler ve torbalar ise şöyle:A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde: