CANLI | UEFA Uluslar Ligi

Millilerimiz Karadağ ile, liderlik yolundaki rakibimiz Galler ise İzlanda karşı karşıya geliyor. Canlı puan durumu burada...

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CANLI | UEFA Uluslar Ligi
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19 Kasım 2024 23:56
Son güncelleme 20 Kasım 2024 00:23
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. hafta maçında Millilerimiz Karadağ ile, liderlik yolundaki rakibimiz Galler ise İzlanda karşı karşıya geliyor.

CANLI | 2. YARI

KARADAĞ: 3
TÜRKİYE: 1
29' Nikola Krstovic
37' Kenan Yıldız
45' Nikola Krstovic
73' Nikola Krstovic

GALLER: 4
İZLANDA: 1

8' Gudjohnssen
32' Cullen
45+1' Cullen
65' Brennan Johnson
79' Harry Wilson

CANLI PUAN DURUMU 
1. (12) Galler
2. (11) Türkiye
3. (7) İzlanda
4. (3) Karadağ

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