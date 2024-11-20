UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. hafta maçında Millilerimiz Karadağ ile, liderlik yolundaki rakibimiz Galler ise İzlanda karşı karşıya geliyor.
CANLI | 2. YARI
KARADAĞ: 3
TÜRKİYE: 1
29' Nikola Krstovic
37' Kenan Yıldız
45' Nikola Krstovic
73' Nikola Krstovic
GALLER: 4
İZLANDA: 1
8' Gudjohnssen
32' Cullen
45+1' Cullen
65' Brennan Johnson
79' Harry Wilson
CANLI PUAN DURUMU
1. (12) Galler
2. (11) Türkiye
3. (7) İzlanda
4. (3) Karadağ
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CANLI | 2. YARI
KARADAĞ: 3
TÜRKİYE: 1
29' Nikola Krstovic
37' Kenan Yıldız
45' Nikola Krstovic
73' Nikola Krstovic
GALLER: 4
İZLANDA: 1
8' Gudjohnssen
32' Cullen
45+1' Cullen
65' Brennan Johnson
79' Harry Wilson
CANLI PUAN DURUMU
1. (12) Galler
2. (11) Türkiye
3. (7) İzlanda
4. (3) Karadağ
BİLYONER'DE CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
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