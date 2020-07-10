CANLI | UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı ardından yaşanacak çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları için İsviçre'nin Nyon kentinde kura çekimi gerçekleştiriliyor.Temsilcimiz Başakşehir'in de yer aldığı son 16 Turu'nun ardından karşılaşmaların tamamı Almanya'da tek maçlı eleminasyon usulüne göre oynanacak ve 21 Ağustos'ta final maçıyla perde kapanacak.Almanya'daki son 16 turunda ilk maçları oynanan 6 müsabaka ilk maç skorlarına göre, kalan 2 maç ise direkt tek maç üzerinden değerlendirilecek.İstanbul Başakşehir 1-0 CopenhagenEintracht Frankfurt 0-3 BaselLASK 0-5 Manchester UnitedOlympiacos 1-1 WolvesRangers 1-3 LeverkusenWolfsburg 1-2 Shakhtar DonetskInternazionale Milano - GetafeSevilla - Romaİlk maçı sahasında 1-0 kazanan temsilcimiz Başakşehir, 2. maçı kazanması ve berabere kalması halinde veya 1-0 haricinde tek farklı mağlubiyet alması halinde tur atlayacak.5-6 Ağustos saat 18:55 ve 21:00'de10-11 Ağustos saat 21:00'de16-17 Ağustos saat: 21:00'de21 Ağustos saat 21:00'deFinal maçı Stadion Köln'de olmak üzere diğer karşılaşmalar Duisburg'un MSV Arena, Düsseldorf'un Dusseldorf Arena ve Schalke 04'ün AufSchalke statlarında oynanacak.