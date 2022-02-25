CANLI | UEFA Avrupa Ligi kura çekimi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi belli oluyor.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kurasına seri başı olarak katılıyor.
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EŞLEŞMELER
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Seri Başı Takımlar
Galatasaray
Kızıl Yıldız
Frankfurt
Leverkusen
Lyon
Monaco
Spartak
West Ham
Diğer Takımlar
Betis
Sevilla
Barcelona
Atalanta
Leipzig
Porto
Rangers
Braga
MAÇLAR 10-17 MART'TA
Sarı-kırmızılılar, maçlarını 10-17 Mart'ta oynayacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kurasına seri başı olarak katılıyor.
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
EŞLEŞMELER
-
-
-
-
-
-
-
-
Seri Başı Takımlar
Galatasaray
Kızıl Yıldız
Frankfurt
Leverkusen
Lyon
Monaco
Spartak
West Ham
Diğer Takımlar
Betis
Sevilla
Barcelona
Atalanta
Leipzig
Porto
Rangers
Braga
MAÇLAR 10-17 MART'TA
Sarı-kırmızılılar, maçlarını 10-17 Mart'ta oynayacak.