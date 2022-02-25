CANLI | UEFA Avrupa Ligi kura çekimi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oluyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI | UEFA Avrupa Ligi kura çekimi
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25 Şubat 2022 13:59
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi belli oluyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kurasına seri başı olarak katılıyor.

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MAÇLAR 10-17 MART'TA

Sarı-kırmızılılar, maçlarını 10-17 Mart'ta oynayacak.

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