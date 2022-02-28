CANLI: Türkiye-Yunanistan

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, dördüncü maçında Yunanistan'ı konuk ediyor.
CANLI | 2. PERİYOT
TÜRKİYE: 19
YUNANİSTAN: 17
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Türkiye 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle B Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor. 2 galibiyet alan ve 1 kez mağlup olan Yunanistan ise ilk sırada bulunuyor.
CANLI | 2. PERİYOT
TÜRKİYE: 19
YUNANİSTAN: 17
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
Türkiye 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle B Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor. 2 galibiyet alan ve 1 kez mağlup olan Yunanistan ise ilk sırada bulunuyor.