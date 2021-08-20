CANLI: Türkiye - Ukrayna

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com
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CANLI: Türkiye - Ukrayna
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20 Ağustos 2021 20:29
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna karşısında. Karşılaşma 20:30'da başladı.

TÜRKİYE 13-13 UKRAYNA

İLK SET: Türkiye 25-14 Ukrayna

*2. set oynanıyor...

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Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan "Filenin Sultanları", ilk maçında Romanya'yı 3-1 yenmişti.

MAÇ TAKVİMİ


22 Ağustos:

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:

17.30 Hollanda-Türkiye


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