A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna karşısında. Karşılaşma 20:30'da başladı.
TÜRKİYE 13-13 UKRAYNA
İLK SET: Türkiye 25-14 Ukrayna
*2. set oynanıyor...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN
Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan "Filenin Sultanları", ilk maçında Romanya'yı 3-1 yenmişti.
MAÇ TAKVİMİ
22 Ağustos:
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos:
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos:
17.30 Hollanda-Türkiye
TÜRKİYE 13-13 UKRAYNA
İLK SET: Türkiye 25-14 Ukrayna
*2. set oynanıyor...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN
Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan "Filenin Sultanları", ilk maçında Romanya'yı 3-1 yenmişti.
MAÇ TAKVİMİ
22 Ağustos:
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos:
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos:
17.30 Hollanda-Türkiye