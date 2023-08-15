CANLI | Türkiye - Ukrayna!

Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnunvası'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk maçında İzlanda'yı 99-72, ikinci maçında ise Bulgaristan'ı 104-66 mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubun 3. ve son maçında Ukrayna ile karşılaşıyor. Milliler rakibini mağlup ederek gruptan lider olarak çıkmak istiyor.Türkiye, Ukrayna'yı mağlup etmeyi başarırsa D Grubu'nun 2.'si, mağlup olursa D Grubu'nun 1.'si ile karşılaşacak. Yarı Final maçları 18 Ağustos Cuma günü, Final maçı ise 20 Ağustos Pazar günü oynanacak.