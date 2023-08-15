CANLI | Türkiye - Ukrayna!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki üçüncü maçına çıkıyor.

, Fotoğraf; AA
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CANLI | Türkiye - Ukrayna!
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15 Ağustos 2023 20:00
Son güncelleme 15 Ağustos 2023 20:37
Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnunvası'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk maçında İzlanda'yı 99-72, ikinci maçında ise Bulgaristan'ı 104-66 mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubun 3. ve son maçında Ukrayna ile karşılaşıyor. Milliler rakibini mağlup ederek gruptan lider olarak çıkmak istiyor.

CANLI: 2. PERİYOT

TÜRKİYE: 37
UKRAYNA: 35

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Türkiye, Ukrayna'yı mağlup etmeyi başarırsa D Grubu'nun 2.'si, mağlup olursa D Grubu'nun 1.'si ile karşılaşacak. Yarı Final maçları 18 Ağustos Cuma günü, Final maçı ise 20 Ağustos Pazar günü oynanacak.

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