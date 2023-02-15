Büyük depremin ardından ulusal televizyon kanalları ortak bir yardım yayını kararında buluştu. 'Türkiye tek yürek' sloganıyla alınan bu programa birçok ünlü isim katıldı.Bu özel günde ATV, Star TV, Show TV, Kanal D, FOX TV, TRT ve Kanal 7 televizyonları aynı çatı altında buluştu.Yayın daha önce açıklandığı gibi Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılıyor.'Türkiye Tek Yürek'mesaj göndererek50 TL bağışta bulunulabilir.'Türkiye Tek Yürek' Tmesaj göndererek50 TL bağışta bulunulabilir., depremzedeler için 2 milyar lira bağışladı., Turkuaz Medya adına AFAD'a 700 bin lira bağışladı., depremzedeler için 3 milyar lira bağışladı., depremzedeler için 200 bin TL bağışta bulundu."Bu bayrak inmesin, bu millet, bu vatan bölünmesin."RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, depremzedeler için 200 bin lira bağışladı.İsminin açıklanmasını istemeyen, depremde akrabalarını kaybeden bir iş insanıbağışladı.Zorlu Holding, depremzedeler içinbağışladı.Ahlatçı Holding Başkanı Ahmet Ahlatçı, depremzedeler için 100 milyon lira bağışladı.Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, depremzedeler için 2 milyar lira bağışladı.'Türkiye Tek Yürek' programının ilk yarım saatindetoplandı.Bilfen Okulları, depremzedeler içinbağışladı.Memur-Sen depremzedeler içinbağışta bulundu.Hak-İş, depremzedeler içinbağışladı.ATV Turkuaz Güvenlik Birimi, depremzedeler içinbağışta bulundu.'Türkiye Tek Yürek' programında depremzedeler için şu ana kadar toplam 17 milyar 498 milyon 950 bin TL toplandı. Toplam 2 milyon 289 bin 967 SMS (1 SMS 50 TL) atıldı.Halk Bankası, depremzedeler içinbağışladı.Turkcell, depremzedeler için 3 milyar 500 milyon lira bağışladı.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 2 milyar TL bağışladığını açıkladı.Artaş Grubu / Avrupa Konutları 20 milyon TL bağışta bulundu.VakıfBank, depremzedeler için 12 milyar TL'yle bağış rekoru kırdı!Ziraat Bankası, depremzedeler için 20 Milyar TL bağışta bulundu!Bölgesel Amatör Lig ekibi Adana 1954 FK, 200 bin lira bağışladığını duyurdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerle birlikte 213 TV ve 562 radyonun ortak yayınında bizleri takip eden tüm kardeşlerimizi selamlıyorum. Yaşadığımız 2 büyük deprem 11 ilimizde büyük yıkıma ve hepimizin ciğerini yakan can kaybına yol açmıştır. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yarılarımıza acil şifa diliyorum."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünkü kampanyada toplanacak paralarla bilikte AFAD'a gelen her kuruş depremzedeler için harcanacaktır. Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir. İlk olarak 100 milyar TL'lik bir destek verdik. Bundan sonra da ne gerekiyorsa bunları vermeye devame decek. 1 yıl içerisinde bu konutları yaparak sahiplerine teslim edeceğiz."