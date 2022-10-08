CANLI: Türkiye - Sırbistan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında Sırbistan ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Türkiye - Sırbistan
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08 Ekim 2022 18:29
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında Sırbistan'la karşı karşıya geliyor.

Filenin Sultanları, 2. turda daha önce Almanya ve Kanada'yı 3-0 mağlup etmiş, ABD'ye 3-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlılar, çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

1. SET: Türkiye 20-25 Sırbistan

CANLI: 2. SET

TÜRKİYE: 18
SIRBİSTAN: 20

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