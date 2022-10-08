CANLI: Türkiye - Sırbistan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında Sırbistan'la karşı karşıya geliyor.
Filenin Sultanları, 2. turda daha önce Almanya ve Kanada'yı 3-0 mağlup etmiş, ABD'ye 3-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlılar, çeyrek finale çıkmayı garantiledi.
1. SET: Türkiye 20-25 Sırbistan
CANLI: 2. SET
TÜRKİYE: 18
SIRBİSTAN: 20
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Filenin Sultanları, 2. turda daha önce Almanya ve Kanada'yı 3-0 mağlup etmiş, ABD'ye 3-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlılar, çeyrek finale çıkmayı garantiledi.
1. SET: Türkiye 20-25 Sırbistan
CANLI: 2. SET
TÜRKİYE: 18
SIRBİSTAN: 20
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
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