CANLI: Türkiye - Sırbistan

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı final maçında son şampiyon Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
CANLI: Türkiye - Sırbistan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Eylül 2021 17:56
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında son şampiyon Sırbistan ile karşılaşıyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan müsabaka, saat 18.00'de başladı.

TÜRKİYE 7-6 SIRBİSTAN

*İlk set oynanıyor...

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN

SULTANLARIN YOLCULUĞU

"Filenin Sultanları" şampiyonada oynadığı 7 maçı kazanarak yarı finale yükseldi. Milliler, Romanya'da oynadığı grup müsabakalarında ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna'yı mağlup etti. 8'li finallerde Çekya'ya üstünlük kuran ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup etti. Milli takım, bu müsabakaların 5'ini 3-0, 2'sini ise 3-1'lik skorlarla kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.