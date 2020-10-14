CANLI: Türkiye - Sırbistan

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında çarşamba günü sahasında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalıyor. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov.
CANLI : TÜRKİYE 0-1 SIRBİSTAN
GOL: Milinkovic-Savic 22'
A Milli Takımımızın ilk 11'i: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak.
Sırbistan'ın ilk 11'i: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalıyor. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov.
CANLI : TÜRKİYE 0-1 SIRBİSTAN
GOL: Milinkovic-Savic 22'
A Milli Takımımızın ilk 11'i: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak.
Sırbistan'ın ilk 11'i: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic.