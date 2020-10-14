CANLI: Türkiye - Sırbistan

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Sırbistan'ı ağırlıyor.

CANLI: Türkiye - Sırbistan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2020 21:51
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında çarşamba günü sahasında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalıyor. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov.

CANLI : TÜRKİYE 0-1 SIRBİSTAN

GOL: Milinkovic-Savic 22'

A Milli Takımımızın ilk 11'i: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak.

Sırbistan'ın ilk 11'i: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için