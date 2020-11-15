CANLI | Türkiye - Rusya

A UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Takımımız Rusya'yı konuk ediyor.

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CANLI | Türkiye - Rusya
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15 Kasım 2020 20:01
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında sahasında Rusya ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

CANLI: TÜRKİYE 2-1 RUSYA

GOLLER: Cheryshev 11', Kenan 26', Cengiz 32'

KIRMIZI KART: Semedov 24'

A Milli Takımımızın ilk 11'i: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan, Cenk Tosun.
 
 


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