A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında sahasında Rusya ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
CANLI: TÜRKİYE 2-1 RUSYA
GOLLER: Cheryshev 11', Kenan 26', Cengiz 32'
KIRMIZI KART: Semedov 24'
CANLI: TÜRKİYE 2-1 RUSYA
GOLLER: Cheryshev 11', Kenan 26', Cengiz 32'
KIRMIZI KART: Semedov 24'
A Milli Takımımızın ilk 11'i: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan, Cenk Tosun.