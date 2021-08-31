CANLI | Türkiye - Polonya

"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
CANLI | Türkiye - Polonya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2021 05:34
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya geliyor.

3. SET

TÜRKİYE: 6
POLONYA: 6

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN

1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 POLONYA
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-14 POLONYA

Milli takım, Polonya'yı elemesi halinde şampiyonanın yarı finalinde, Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Türkiye, son 16 turunda Çekya'yı, Polonya da Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

"Filenin Sultanları" şampiyonada D Grubu'nda 5'te 5 yaparak son 16 turuna çıkmış, Polonya ise B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bir üst tura adını yazdırmıştı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.