CANLI | Türkiye - Polonya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya geliyor.
3. SET
TÜRKİYE: 6
POLONYA: 6
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1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 POLONYA
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-14 POLONYA
Milli takım, Polonya'yı elemesi halinde şampiyonanın yarı finalinde, Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Türkiye, son 16 turunda Çekya'yı, Polonya da Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.
"Filenin Sultanları" şampiyonada D Grubu'nda 5'te 5 yaparak son 16 turuna çıkmış, Polonya ise B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bir üst tura adını yazdırmıştı.
3. SET
TÜRKİYE: 6
POLONYA: 6
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 POLONYA
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-14 POLONYA
Milli takım, Polonya'yı elemesi halinde şampiyonanın yarı finalinde, Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Türkiye, son 16 turunda Çekya'yı, Polonya da Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.
"Filenin Sultanları" şampiyonada D Grubu'nda 5'te 5 yaparak son 16 turuna çıkmış, Polonya ise B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bir üst tura adını yazdırmıştı.