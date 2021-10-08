2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Norveç'i konuk ediyor.
Ay-yıldızlı ekibimizin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı olan mücadele Ülker Stadı'nda oynanıyor. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetiyor.
TÜRKİYE 1-0 NORVEÇ
GOL: 6' Kerem Aktürkoğlu
*İlk yarı oynanıyor...
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İLK 11'LER
Türkiye
Altay, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Ozan, Berat, Cengiz, Kerem, Hakan, Burak
Norveç
Nyland, Meling, Hanche-Olsen, Strandberg, Pedersen, Thorsby, Berg, Odegaard, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt
Ay-yıldızlı ekibimizin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı olan mücadele Ülker Stadı'nda oynanıyor. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetiyor.
TÜRKİYE 1-0 NORVEÇ
GOL: 6' Kerem Aktürkoğlu
*İlk yarı oynanıyor...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN
İLK 11'LER
Türkiye
Altay, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Ozan, Berat, Cengiz, Kerem, Hakan, Burak
Norveç
Nyland, Meling, Hanche-Olsen, Strandberg, Pedersen, Thorsby, Berg, Odegaard, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt