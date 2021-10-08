CANLI: Türkiye - Norveç

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Milli takımımız, sahasında Norveç'i ağırlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Türkiye - Norveç
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08 Ekim 2021 21:43
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Norveç'i konuk ediyor.

Ay-yıldızlı ekibimizin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı olan mücadele Ülker Stadı'nda oynanıyor. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetiyor.

TÜRKİYE 1-0 NORVEÇ

GOL: 6' Kerem Aktürkoğlu

*İlk yarı oynanıyor...

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İLK 11'LER

Türkiye
Altay, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Ozan, Berat, Cengiz, Kerem, Hakan, Burak



Norveç
Nyland, Meling, Hanche-Olsen, Strandberg, Pedersen, Thorsby, Berg, Odegaard, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt 


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