CANLI: Türkiye - Moldova

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi son hazırlık maçında Almanya'da Moldova ile karşı karşıya geliyor.
Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynanan ve TSİ 20.00'de başlayan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann düdük çalıyor. TÜRKİYE 0-0 MOLDOVA
2. yarı oynanıyor...
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İLK 11'LER Türkiye
Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Ozan, Okay, Kenan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz Moldova
Celeadnic, Jardan, Posmac, Potirniche, Arhirii, Anton, Rata, Antoniuc, Platica, Damaşcan