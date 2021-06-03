AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR
TURNUVANIN
BAŞLAMASINA
008 00 59
KALDI

CANLI: Türkiye - Moldova

A Milli Takımımız, Euro 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova karşısına çıktı.

CANLI: Türkiye - Moldova
A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi son hazırlık maçında Almanya'da Moldova ile karşı karşıya geliyor.

Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynanan ve TSİ 20.00'de başlayan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann düdük çalıyor.

TÜRKİYE 0-0 MOLDOVA

2. yarı oynanıyor...

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR; TIKLAYIN

İLK 11'LER

Türkiye
Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Ozan, Okay, Kenan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz



Moldova
Celeadnic, Jardan, Posmac, Potirniche, Arhirii, Anton, Rata, Antoniuc, Platica, Damaşcan

 




S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
Son Dakika Haberleri
İngiltere'de Alexander-Arnold şoku
CANLI: Türkiye - Moldova
Roberto Bordin: "Türkiye maçı ilginç olacak"
Şenol Güneş: "Hedef gruptan çıkabilmek"
Yusuf Yazıcı: "Açılışta varız, umarız finalde de oluruz"
A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya hiç yenilmedi
Türkiye, son hazırlık maçında Moldova karşısında
İtalya'nın Euro 2020 kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosu açıklandı! 4 isim çıkarıldı
A Milli Takım'ın Antalya kampı sona erdi
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play