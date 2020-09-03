CANLI: Türkiye - Macaristan

A Milli Takımımız Uluslar Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan'ı konuk ediyor. Ay-yıldızlılarımız, bu maça yeni formasıyla çıkıyor.

Haber; Sporx.com
CANLI: Türkiye - Macaristan
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03 Eylül 2020 21:42
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile karşı karşıya geliyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 21.45'te başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

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CANLI SKOR;
İLK YARI OYNANIYOR

TÜRKİYE 0-0 MACARİSTAN

MİLLİ TAKIMIMIZIN 11'İ: Uğurcan Çakır; Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Kaan Ayhan, Mert Hakan, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç; Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz.

Macaristan 11'i: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai.



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