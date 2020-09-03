CANLI: Türkiye - Macaristan

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile karşı karşıya geliyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 21.45'te başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor.
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CANLI SKOR;
İLK YARI OYNANIYOR
TÜRKİYE 0-0 MACARİSTAN
MİLLİ TAKIMIMIZIN 11'İ: Uğurcan Çakır; Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Kaan Ayhan, Mert Hakan, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç; Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz.
Macaristan 11'i: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 21.45'te başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
CANLI SKOR;
İLK YARI OYNANIYOR
TÜRKİYE 0-0 MACARİSTAN
MİLLİ TAKIMIMIZIN 11'İ: Uğurcan Çakır; Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Kaan Ayhan, Mert Hakan, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç; Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz.
Macaristan 11'i: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai.