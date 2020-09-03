CANLI | Türkiye - Macaristan

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 21.45'te başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor.
CANLI | TÜRKİYE 0 - 0 MACARİSTAN
MİLLİ TAKIMIMIZIN 11'İ: Uğurcan Çakır; Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Kaan Ayhan, Mert Hakan, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç; Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz.
Macaristan muhtemel 11'i: Gulacsi, Bese, Lang, Orban, Vial, Patkai, A.Great, Simon, Szoboszlai, Sallai, Szalai
CANLI | TÜRKİYE 0 - 0 MACARİSTAN
MİLLİ TAKIMIMIZIN 11'İ: Uğurcan Çakır; Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Kaan Ayhan, Mert Hakan, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç; Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz.
Macaristan muhtemel 11'i: Gulacsi, Bese, Lang, Orban, Vial, Patkai, A.Great, Simon, Szoboszlai, Sallai, Szalai