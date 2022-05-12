Sporx 2022 FIBA EuroBasket
CANLI: Türkiye - Karadağ

CANLI: Türkiye - Karadağ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası ilk maçında Karadağ ile karşılaşıyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Karadağ ile karşılaşıyor.

CANLI / 3. PERİYOT

TÜRKİYE: 49
KARADAĞ: 47

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya110011487272
2Bulgaristan100187114-271
3Türkiye1100413920
3Belçika00000000
4Gürcistan00000000
4Karadağ10013941-20
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