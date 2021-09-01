CANLI: Türkiye - Karadağ

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya geliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Türkiye - Karadağ
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01 Eylül 2021 21:51
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında 1 Eylül Çarşamba günü Karadağ'ı konuk ediyor.

Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalıyor. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard.

TÜRKİYE 1-0 KARADAĞ

GOL: 9' Cengiz Ünder

*İlk yarı oynanıyor...

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Grupta son durum

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor.

Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip.

Grubun diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya geliyor.

A Milli Takım'ın ilk 11'i

Altay, Zeki, Kaan, Merih, Mert, Yusuf, Okay, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak.

Karadağ'ın ilk 11'i

Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic




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