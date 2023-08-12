CANLI: Türkiye - İzlanda

A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası ilk maçında İzlanda ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TBF
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CANLI: Türkiye - İzlanda
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12 Ağustos 2023 19:55
Son güncelleme 12 Ağustos 2023 21:00
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası ilk maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor.

A Erkek Milli Takımımız gruptaki ikinci maçında 13 Temmuz Pazar günü saat 20.45'te Bulgaristan ile karşılaşacak. C Grubu'ndaki son maçımız ise 15 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Ukrayna ile olacak.

CANLI: 3. ÇEYREK

TÜRKİYE: 54
İZLANDA: 31

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