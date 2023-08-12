CANLI: Türkiye - İzlanda

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası ilk maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor.
A Erkek Milli Takımımız gruptaki ikinci maçında 13 Temmuz Pazar günü saat 20.45'te Bulgaristan ile karşılaşacak. C Grubu'ndaki son maçımız ise 15 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Ukrayna ile olacak.
CANLI: 3. ÇEYREK
TÜRKİYE: 54
İZLANDA: 31
A Erkek Milli Takımımız gruptaki ikinci maçında 13 Temmuz Pazar günü saat 20.45'te Bulgaristan ile karşılaşacak. C Grubu'ndaki son maçımız ise 15 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Ukrayna ile olacak.
CANLI: 3. ÇEYREK
TÜRKİYE: 54
İZLANDA: 31