CANLI: 3. SET







1. Set Sonucu: Türkiye 31-29 İsveç

2. Set Sonucu: Türkiye 25-21 İsveç



TÜRKİYE: 7

İSVEÇ: 3

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Takımlar O G M Puan 1. Hollanda 2 2 0 6 2. Türkiye 2 2 0 6 3. İsveç 1 1 0 2 4. Finlandiya 2 0 2 1 5. Romanya 1 0 1 0 6. Ukrayna 2 0 2 0

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında bugün İsveç ile karşılaşıyor.Türkiye'nin yer aldığı D Grubu'ndaki puan durumu şöyle:Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.