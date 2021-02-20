A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında cumartesi İsveç ile karşı karşıya geliyor.
Kritik Karşılaşma BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanıyor. A Milli Takım, İsveç'i 13 sayı veya üstü farkla yenerse şampiyonaya gitmeyi garantileyecek. Milliler, karşılaşmayı 12 sayı farkla kazanırsa grubun son maçlarındaki sonucu bekleyecek.
Türkiye, İsveç'i 8 sayıyla yenip son maçında Hırvatistan'a mağlup olursa Hollanda'nın İsveç'i yenmesiyle şampiyonaya gidebilecek. Bu arada millilerin İsveç'i 8 sayı farkla yenmesi halinde gruptan çıkması için 20:00'deki karşılaşmada Hollanda'nın Hırvatistan'a üstünlük kurması da yetecek.
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TÜRKİYE: 39
İSVEÇ: 35
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Kritik Karşılaşma BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanıyor. A Milli Takım, İsveç'i 13 sayı veya üstü farkla yenerse şampiyonaya gitmeyi garantileyecek. Milliler, karşılaşmayı 12 sayı farkla kazanırsa grubun son maçlarındaki sonucu bekleyecek.
Türkiye, İsveç'i 8 sayıyla yenip son maçında Hırvatistan'a mağlup olursa Hollanda'nın İsveç'i yenmesiyle şampiyonaya gidebilecek. Bu arada millilerin İsveç'i 8 sayı farkla yenmesi halinde gruptan çıkması için 20:00'deki karşılaşmada Hollanda'nın Hırvatistan'a üstünlük kurması da yetecek.
*DEVRE
CANLI SKOR
TÜRKİYE: 39
İSVEÇ: 35
(Sayfa sürekli güncellenmektedir, tıklayın...)