CANLI: Türkiye - İsveç

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsveç ile karşılaşıyor.

Haber; AA
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CANLI: Türkiye - İsveç
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19 Şubat 2021 13:15
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında cumartesi İsveç ile karşı karşıya geliyor.

Kritik Karşılaşma BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanıyor. A Milli Takım, İsveç'i 13 sayı veya üstü farkla yenerse şampiyonaya gitmeyi garantileyecek. Milliler, karşılaşmayı 12 sayı farkla kazanırsa grubun son maçlarındaki sonucu bekleyecek. 

Türkiye, İsveç'i 8 sayıyla yenip son maçında Hırvatistan'a mağlup olursa Hollanda'nın İsveç'i yenmesiyle şampiyonaya gidebilecek.  Bu arada millilerin İsveç'i 8 sayı farkla yenmesi halinde gruptan çıkması için 20:00'deki karşılaşmada Hollanda'nın Hırvatistan'a üstünlük kurması da yetecek. 

*DEVRE

CANLI SKOR
TÜRKİYE: 39
İSVEÇ: 35

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