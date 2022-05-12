CANLI | Türkiye - İspanya

CANLI | 1. ÇEYREK

TÜRKİYE: 18

İSPANYA: 15

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!

SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022 A Grubu 5'inci maçında İspanya'yla Tiflis'te karşılaşıyor.Gruptan çıkmayı garantileyen Devlerimiz, kazanması halinde A Grubu'nu 4 galibiyetle lider tamamlayacak ve son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada tamamlayacak olan takımla eşleşecek.İspanya da A Milli Takımımız gibi grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet aldı.