Sporx 2022 FIBA EuroBasket
CANLI | Türkiye - İspanya

CANLI | Türkiye - İspanya

12 Dev Adam, EuroBasket 2022 A Grubu'ndaki son maçında İspanya ile karşılaşıyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022 A Grubu 5'inci maçında İspanya'yla Tiflis'te karşılaşıyor.

CANLI | 1. ÇEYREK

TÜRKİYE: 18
İSPANYA: 15

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Gruptan çıkmayı garantileyen Devlerimiz, kazanması halinde A Grubu'nu 4 galibiyetle lider tamamlayacak ve son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada tamamlayacak olan takımla eşleşecek.

İspanya da A Milli Takımımız gibi grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet aldı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye5401348317317
2İspanya5302370313577
3Karadağ4202300305-56
4Belçika4202295303-86
5Bulgaristan4103347386-395
6Gürcistan4103308344-365
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